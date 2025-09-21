Η Αυστραλία αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα τη μονομερή αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με δηλώσεις ανώτερου αξιωματούχου της κυβέρνησης Τραμπ στους Times of Israel.

Η Καμπέρα θα είναι η τρίτη δυτική χώρα που αναμένεται να κάνει ένα τέτοιο βήμα σήμερα, μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Πορτογαλία, οι οποίες αναμένεται να δηλώσουν αναγνώριση πριν ή κατά τη διάρκεια της συνόδου του ΟΗΕ.

Η Αυστραλία προχωρά σε αυτό το βήμα παρά τις αντιρρήσεις των ΗΠΑ, προσθέτει ο αξιωματούχος.

«Τους είπαμε ότι δεν είναι χρήσιμο», λέει ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η Αυστραλία δικαιολόγησε την κίνηση με «διαφανείς εγχώριους λόγους».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την αντίθεσή του στις χώρες που επιδιώκουν την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να απαντήσει «ανταποδοτικά» μέσω της προσάρτησης της Δυτικής Όχθης.

Ερωτηθείς για την αντίδραση της Ουάσινγκτον στις χώρες που ανακοίνωσαν την αναγνώριση, ο ανώτερος αξιωματούχος σχολίασε ότυ: «Τα προγραμματισμένα μέτρα βρίσκονται υπό εξέταση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.