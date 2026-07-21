Η Σαρλίζ Θερόν δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για τη θεαματική μεταμόρφωση του Ματ Ντέιμον, με τον οποίο συμπρωταγωνιστεί στη νέα κινηματογραφική «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Η 50χρονη ηθοποιός, η οποία υποδύεται την Καλυψώ, μίλησε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για το καλογυμνασμένο σώμα του 55χρονου συναδέλφου της, ο οποίος ενσαρκώνει τον Οδυσσέα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο ET για την προώθηση της ταινίας, η Σαρλίζ Θερόν αποκάλυψε ότι είχε την ευκαιρία να δει τον ηθοποιό χωρίς τη βαριά ενδυμασία του ρόλου του. «Τον έχω δει χωρίς όλη αυτή τη στολή. Είναι απίστευτος. Πραγματικά απίστευτος», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, με χιουμοριστική διάθεση, πρόσθεσε: «Τον κοιτάζω κάπως περίεργα. Κοιτάζω τα οπίσθιά του αυτή τη στιγμή. Δεν θα έπρεπε να το κάνω! Είναι λάθος. Έδειχνε καταπληκτικός».

Ο Ματ Ντέιμον, ο οποίος είναι εδώ και χρόνια παντρεμένος με τη Λουτσιάνα Μπαρόζο, ακολούθησε ένα απαιτητικό πρόγραμμα προετοιμασίας για τον ρόλο του Έλληνα βασιλιά. Για τις ανάγκες της ταινίας έχασε περίπου 15 κιλά, ενώ βελτίωσε σημαντικά τη φυσική του κατάσταση.

Μιλώντας στο «People», εξήγησε ότι η προετοιμασία του δεν περιορίστηκε στις ώρες που περνούσε στο γυμναστήριο, αλλά άλλαξε τον τρόπο ζωής του. «Ο στόχος ήταν να αποκτήσω πολύ καλή φυσική κατάσταση. Αυτό απαιτεί αλλαγές στη διατροφή και, ουσιαστικά, έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής», δήλωσε. «Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός και συνειδητοποιημένος σχετικά με καθετί που βάζεις στο σώμα σου», συμπλήρωσε.

Πηγή: skai.gr

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