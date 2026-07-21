Η TÜV NORD Hellas πιστοποιεί τη δέσμευση της ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. στην κυκλική οικονομία

Η TÜV NORD Hellas πιστοποίησε τη μονάδα παραγωγής πλαστικών υλικών συσκευασίας της ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. στη Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων σύμφωνα με το σχήμα RePlast Cert, το οποίο βασίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15343.

Η πιστοποίηση επιβεβαιώνει ότι η εταιρεία εφαρμόζει τεκμηριωμένες διαδικασίες για τον υπολογισμό, την παρακολούθηση και τη χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού PET στην παραγωγή preforms, με το ποσοστό ανακυκλωμένου περιεχομένου να ανέρχεται σήμερα στο 24%.

Το RePlast Cert συμβάλλει στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, προωθώντας τη χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών και διασφαλίζοντας την αξιοπιστία των περιβαλλοντικών ισχυρισμών σχετικά με το ανακυκλωμένο περιεχόμενο των προϊόντων. Η πιστοποίηση ακολουθεί τις αρχές της Πιστοποίησης Προϊόντων σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17065.

Η συνεργασία της TÜV NORD Hellas με τη ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ξεκίνησε το 2003 και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα πιστοποιήσεων στους τομείς της ποιότητας, της ασφάλειας τροφίμων και της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Με την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού PPWR, η ΧΗΤΟΣ σχεδιάζει να επεκτείνει την πιστοποίηση RePlast Cert και στα εμφιαλωτήριά της, ώστε το σχετικό σήμα να τοποθετείται απευθείας στις συσκευασίες των προϊόντων της.

Με αφορμή τη νέα πιστοποίηση, η κα Βασιλική Καζάζη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της TÜV NORD Hellas, δήλωσε:

«Η πιστοποίηση της ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. με το RePlast Cert αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης παραγωγής. Η πολυετής συνεργασία μας βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τη συνέπεια και τη διαρκή επιδίωξη της εταιρείας για υψηλά πρότυπα ποιότητας και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που συμβάλλουμε στην προσπάθεια της ΧΗΤΟΣ να ενσωματώνει σύγχρονες και πιστοποιημένες πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης.»

Πηγή: skai.gr

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