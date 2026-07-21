Σημαντική μείωση των μεταναστευτικών ροών και αύξηση των επιστροφών καταγράφεται κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ειδικότερα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι θαλάσσιες αφίξεις εμφανίζονται μειωμένες κατά 27% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ στο Αιγαίο η μείωση φθάνει το 62%.

Συνολικά, οι μεταναστευτικές ροές καταγράφουν πτώση άνω του 15% το πρώτο εξάμηνο του έτους. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της μείωσης κατά 21% που είχε σημειωθεί το 2025 σε σχέση με το 2024, ενισχύοντας την εικόνα αποκλιμάκωσης των αφίξεων.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αυξημένη είναι η αποτελεσματικότητα στο πεδίο των επιστροφών. Συνολικά, οι επιστροφές μεταναστών αυξήθηκαν κατά 21%, με τις αναγκαστικές επιστροφές (απελάσεις) να καταγράφουν άνοδο 40%, ενώ οι οικειοθελείς επιστροφές που πραγματοποιούνται μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) αυξήθηκαν κατά 23%.

Αλλαγή καταγράφεται και στα ποσοστά αναγνώρισης διεθνούς προστασίας. Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, το ποσοστό αναγνώρισης ασύλου διαμορφώθηκε στο 39,7% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, έναντι 58% το 2025 και 71% το 2024, γεγονός που αποτυπώνει αισθητή μείωση σε σχέση με τα δύο προηγούμενα έτη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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