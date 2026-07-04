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Μύκονος: Σύλληψη 30χρονου Σκοπιανού για διακίνηση ναρκωτικών – Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Σύλληψη 30χρονου στη Μύκονο για διακίνηση ναρκωτικών. Βρέθηκαν κοκαΐνη, κεταμίνη και κάνναβη. Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

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Μύκονος: Σύλληψη 30χρονου αλλοδαπού για διακίνηση ναρκωτικών

Τριαντάχρονος αλλοδαπός από τη Βόρεια Μακεδονία, συνελήφθη στη Μύκονο κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών των αστυνομικών αρχών.

Κατά τον έλεγχο και την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φιξάκια κοκαΐνης και κεταμίνης, συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης, καθώς και παραισθησιογόνα μανιτάρια σε μορφή σκόνης.

Παράλληλα, σε βάρος του 30χρονου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις ιταλικές αρχές για υπόθεση λαθραίας διακίνησης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι γερμανικές αρχές του είχαν αρνηθεί την είσοδο στη χώρα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Μύκονος Ναρκωτικά
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