Καστοριά: Αστυνομικός υπέστη αλλεργικό σοκ από τσίμπημα σφήκας

Αλλεργικό σοκ υπέστη ένας πενηντάχρονος αστυνομικός στην Καστοριά, όταν κατά τη διάρκεια περιπολίας του με το υπηρεσιακό όχημα, χθες, μια σφήκα μπήκε στο περιπολικό και τον τσίμπησε.

Ο αστυνομικός κατάφερε να οδηγήσει ως το Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού και πρόλαβε να ενημερώσει τους γιατρούς για το περιστατικό πριν καταρρεύσει από το αναφυλακτικό σοκ. Οι γιατροί άρχισαν αμέσως τη διαδικασία της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ αργότερα μόλις η κατάσταση του σταθεροποιήθηκε, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο προληπτικά στο Νοσοκομείο Καστοριάς, για περαιτέρω εξετάσεις, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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