Ανήσυχη από τον επεκτατισμό της Ρωσίας αλλά και με περισσότερη αυτοπεποίθηση αφότου έγινε και επισήμως μέλος της Συμμαχίας η Φινλανδία συσπειρώνεται για να ενισχύσει την εθνική της αυτοάμυνα πέρα ​​από τις παραδοσιακές στρατιωτικές της δυνατότητες.

Η εκπαίδευση όπλων στη σκανδιναβική χώρα έχει εκτοξευθεί τους τελευταίους μήνες ενώ τα πεδία βολής έχουν αρχίσει να γεμίζουν με ολοένα και περισσότερους να δείχνουν το ενδιαφέρον τους.

Η διαταγή του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για μια πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή στην Ουκρανία συνεχίζει να αντηχεί στα κεφάλια πολλών στη Φινλανδία. Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Vantaa, ο οποίος διαθέτει μια σειρά από σκοπευτήρια, έχει υπερδιπλασιάσει τα μέλη του τα τελευταία δύο χρόνια και τώρα αριθμεί πάνω από 2.100 μέλη.

«Έχουν κάτι στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους ότι αυτή είναι η δεξιότητα που πρέπει να μάθουν τώρα», είπε ο πρόεδρος της ένωσης Antti Kettunen. «Νομίζω ότι ο άνεμος έχει αλλάξει, τώρα φυσάει από την ανατολή».

Νωρίτερα φέτος, η κυβέρνηση συνασπισμού ανακοίνωσε τα σχέδιά της να ανοίξει περισσότερες από 300 νέες σκοπευτικές λέσχες — ένα μεγάλο άλμα από τις 670 που λειτουργούν σήμερα.

Οι αρχές ενθαρρύνουν τους πολίτες να ενδιαφερθούν για την εθνική άμυνα.

«Το ενδιαφέρον για την εθνική άμυνα είναι παραδοσιακά πολύ υψηλό στη Φινλανδία και ειδικά αυτές τις μέρες με τη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία, το ενδιαφέρον έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο», δήλωσε στο AP νωρίτερα τον Δεκέμβριο ο βουλευτής Jukka Kopra, ο οποίος προεδρεύει της επιτροπής άμυνας της Φινλανδίας.

Η Εθνική Ένωση Εκπαίδευσης Άμυνας λέει ότι έχει φιλοξενήσει συνολικά 120.000 ημέρες εκπαίδευσης φέτος, υπερδιπλάσιο από τον αριθμό πριν από τρία χρόνια.

Η εθνική ένωση εφέδρων, η οποία αποτελείται περίπου κατά 90% από στρατιωτικούς εφέδρους αλλά και μερικούς χομπίστες, έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από τα δύο τρίτα σε πάνω από 50.000 μέλη από την εισβολή στην Ουκρανία και μετά.

Η Φινλανδία δεν είναι ξένη στις εντάσεις με τη Ρωσία και ένα μεγάλο μέρος της εθνικής ταυτότητας της χώρας σφυρηλατήθηκε πολεμώντας τον ανατολικό γείτονά της - κέρδισε την ανεξαρτησία από τη ρωσική αυτοκρατορία το 1917 και στη συνέχεια απέκρουσε μια μεγάλη σοβιετική δύναμη με τον μικροσκοπικό, κακώς εξοπλισμένο στρατό της.

