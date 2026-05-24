Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκάι επανήλθε στην ιστορία, στέλνοντας μήνυμα στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι πρέπει να συμβιβαστεί με τους ιρανικούς όρους.



Σε μια ανάρτησή του στο X, έντονους ιστορικούς συμβολισμούς, μοιράστηκε μια εικόνα του ανάγλυφου που απεικονίζει τη νίκη του Σαπούρ Α' (Σαπώρης Α΄ της Περσίας 215-272μΧ, γνωστός και ως Σαπώρης ο Μέγας) επί του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Μάρκου Ιουλίου Φιλίππου (Φίλιππος ο Άραβας).

In the Roman mind, Rome was the undisputed center of the world. Yet the Iranians shattered that illusion; when Marcus Julius Philippus (Philip the Arab) marched east against Persia, the campaign did not result in Roman victory — it ended in a peace established on Sasanian terms:… pic.twitter.com/hLSqAUzb7p May 23, 2026



Οι Ρωμαίοι φαντάζονταν ότι η Ρώμη ήταν το κέντρο του κόσμου. Αλλά οι Ιρανοί διέλυσαν αυτή την ψευδαίσθηση, δηλώνει.



Η εκστρατεία του Μάρκου Ιουλίου Φιλίππου προς την ανατολή εναντίον της Αυτοκρατορίας των Σασσανιδών δεν οδήγησε σε ρωμαϊκή νίκη, αλλά μάλλον κατέληξε σε ειρήνη που συνήφθη με τους όρους του Σαπώρη Α'. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας αναγκάστηκε να αποδεχθεί την πραγματικότητα.



«Στη ρωμαϊκή συνείδηση, η Ρώμη ήταν το αδιαμφισβήτητο κέντρο του κόσμου. Ωστόσο, οι Ιρανοί διέλυσαν αυτή την ψευδαίσθηση· όταν ο Μάρκος Ιούλιος Φίλιππος προέλασε ανατολικά εναντίον της Περσίας, η εκστρατεία δεν κατέληξε σε ρωμαϊκή νίκη — τελείωσε με μια ειρήνη που επιβλήθηκε σε σασανιδικούς όρους: ο αυτοκράτορας αναγκάστηκε να συμβιβαστεί!» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μπαγκάι.

Πριν 10 μέρες περίπου, ο Μπαγκάι , αναφέρθηκε στη Μάχη των Καρρών το 53 π.Χ., όταν ο Πάρθος στρατηγός Σουρήνας συνέτριψε τις ρωμαϊκές λεγεώνες του Μάρκου Λικίνιου Κράσσου, ο οποίος σκοτώθηκε.

Η Μάχη των Καρρών θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ένα από τα μεγαλύτερα σφάλματα στρατιωτικής στρατηγικής στην ιστορία.

Throughout history, Iranians have stood not only against single invaders, but against powerful "pluses" and grand "legionnaires" — and have always emerged with honor.



On a day like this in 53 BC, at the Battle of Carrhae, General Surena, with far fewer men and far more limited… pic.twitter.com/PBE6aG06VW — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) May 10, 2026

Πηγή: skai.gr

