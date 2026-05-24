Στις 4 Ιουνίου 1942 ο Αδόλφος Χίτλερ και ο στρατάρχης Κάιτελ επισκέπτονται με απόλυτη μυστικότητα τη Φινλανδία. Εκεί θα συναντηθούν με τον πρόεδρο της χώρας Ρίστο Ρίτι και τον αρχηγό των Φινλανδικών ενόπλων δυνάμεων στρατάρχη Καρλ Μάνερχαϊμ.

Ο Φινλανδός ηχολήπτης Θορ Ντάμεν είναι υπεύθυνος να καταγράψει τις επίσημες ομιλίες του αδίστακτου ναζιστή ηγέτη. Όταν αυτές τελειώνουν, o Ντάμεν δεν σταματάει την ηχογράφηση, και επί 11 λεπτά καταγράφει την ιδιωτική συζήτηση για την αποτυχία της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα (η εισβολή στη Σοβιετική Ένωση) , τις αποτυχίες των Ιταλών και την εκπληκτική ικανότητα των σοβιετικών να παράγουν άρματα μάχης σε αριθμούς που ξεπερνούν τη φαντασία.

Στο επίμαχο 11λεπτο ηχητικό, ο Χίτλερ επιχειρεί να δικαιολογήσει στον Μάνερχαϊμ γιατί η Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα δεν πέτυχε τους στόχους της το 1941. Ρίχνει ουσιαστικά το φταίξιμο στις αποτυχίες του Μπενίτο Μουσολίνι και στην ανάγκη να επέμβει η Γερμανία στα Βαλκάνια.

Η μετάφραση στα ελληνικά από το κανάλι History in Arms - Η ειδική αναφορά για την Ελλάδα στο 7:53

Ο Χίτλερ αναφέρεται με μεγάλη πικρία και απογοήτευση στην εμπλοκή της Ιταλίας και, κατ' επέκταση, στην Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας την όλη κατάσταση στα Βαλκάνια ως μια «τεράστια ατυχία» και μια καταστροφική καθυστέρηση για τα σχέδιά του.

Παραπονιέται στον Μάνερχαϊμ ότι εξαιτίας της κατάστασης στην Ελλάδα και τη Λιβύη, αναγκάστηκε να διασπάσει τις δυνάμεις του. Έπρεπε να κρατάει μεραρχίες καθηλωμένες στα Βαλκάνια και να στείλει τη Luftwaffe (γερμανική πολεμική αεροπορία) στον νότο, πολύτιμες δυνάμεις τις οποίες στερήθηκε το ρωσικό μέτωπο.

Όταν οι άνδρες της SS των προσωπικών φρουρών του ναζιστή ηγέτη αντιλήφθηκαν ότι το μικρόφωνο του Ντάμεν ήταν ακόμα ανοιχτό και κατέγραφε την ιδιωτική συζήτηση, τον διέταξαν αμέσως να το κλείσει με την απειλή χειρονομιών (και σύμφωνα με κάποιες πηγές, απειλώντας τον με θάνατο).

Στο ηχητικό ντοκουμέντο ο Χίτλερ δεν φωνάζει, δεν βρυχάται, δεν χρησιμοποιεί θεατρικές παύσεις ούτε τις υστερικές κορυφώσεις που είχαν οι δημόσιοι λόγοι του, μιλάει όπως στο κοντινό του περιβάλλον.

Το αρχείο διασώθηκε κρυμμένο από τη φινλανδική ραδιοφωνία (YLE) και αποτελεί σήμερα ένα ανεκτίμητο ιστορικό ντοκουμέντο, που αποδεικνύει πόσο καθοριστική ήταν η ελληνική αντίσταση του 1940-41 στην ανατροπή των γερμανικών σχεδίων.

Πηγή: skai.gr

