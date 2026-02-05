Μπέσεντ: Ο Πούτιν είναι εγκληματίας πολέμου - Εξετάζονται κυρώσεις στον ρωσικό «σκιώδη» στόλο

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ επανέλαβε σήμερα ότι θεωρεί την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία παράνομη και παραβίαση της ουκρανικής κυριαρχίας. Παράλληλα, τόνισε ότι εξακολουθεί να θεωρεί τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν εγκληματία πολέμου.

Ο Μπένσεντ ανέφερε επίσης, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο κυρώσεων κατά του «σκιώδους» στόλου της Ρωσίας, ενώ επισήμανε ότι οι περαιτέρω ρωσικές κυρώσεις θα εξαρτηθούν από την πρόοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Πηγή: skai.gr

