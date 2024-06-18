Πέθανε η Γαλλίδα ηθοποιός Ανούκ Εμέ

Η ηθοποιός Ανούκ Εμέ, ένα από τα διασημότερα πρόσωπα του γαλλικού σινεμά του 20ού αιώνα, πέθανε σήμερα στο σπίτι της στο Παρίσι σε ηλικία 92 ετών, ανακοίνωσαν ο καλλιτεχνικός πράκτοράς της και η οικογένειά της.

Η ηθοποιός ταινιών όπως οι «Ένας άνδρας και μια γυναίκα», «Λόλα» και «Ντόλτσε Βίτα», «έφυγε σήμερα το πρωί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο καλλιτεχνικός πράκτορας Σεμπαστιάν Περολά του πρακτορείου TimeArt.

Η Μανουέλα Παπατάκη, η κόρη της Ανουκ Εμέ και του σκηνοθέτη και σεναριογράφου Νίκου Παπατάκη, γνωστοποίησε επίσης το θάνατό της.

«Με την κόρη μου, την Γκαλαάντ, και την εγγονή μου, την Μίλα, σας ανακοινώνουμε με απέραντη θλίψη πως έφυγε η μαμά μου Ανούκ Εμέ. Ήμουν δίπλα της όταν έσβησε σήμερα το πρωί, στο σπίτι της στο Παρίσι», έγραψε στον λογαριασμό της στο Instagram.

Η Ανούκ Εμέ, το πραγματικό όνομα της οποίας ήταν Φρανσουάζ Ντρεϋφύς και είχε γεννηθεί στις 27 Απριλίου 1932 στο Παρίσι, έγινε διάσημη σε όλο τον κόσμο ως συμπρωταγωνίστρια με τον Ζαν-Λουί Τρεντινιάν στη μυθική ταινία του Κλοντ Λελούς «Ένας άνδρας και μια γυναίκα», που κέρδισε το 1966 το Χρυσό Φοίνικα.

Για το ρόλο αυτό είχε τιμηθεί με τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ηθοποιού και με υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Η Ανούκ Εμέ γύρισε ταινίες με τα μεγαλύτερα ονόματα του γαλλοϊταλικού κινηματογράφου: Ζακ Ντεμί («Λόλα»), Φεντερίκο Φελίνι («Ντόλτσε βίτα» και «Οκτώμισι»), Μάρκο Μπελόκιο, Ζακ Μπεκέρ ή Αντρέ Καγιάτ, ο οποίος την έκανε γνωστή το 1949 με τους «Εραστές της Βερόνα».

Πρόσφατα εμφανιζόταν όλο και λιγότερο. Ωστόσο είχε κάνει μια συγκινητική επιστροφή το 2019 στις Κάννες ώστε να ξανασχηματισθεί το μυθικό ζευγάρι του «Ένας άνδρας και μια γυναίκα» σε μια συνέχεια που γύρισε ο Κλοντ Λελούς με τίτλο «Τα καλύτερα χρόνια μιας ζωής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

