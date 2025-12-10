Μπαρντελά: «Δεν χρειάζομαι έναν μεγάλο αδελφό όπως τον Τραμπ»

Ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης, Ζορντάν Μπαρντελά, επιμένει ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για να διαμορφώσει το πολιτικό μέλλον της Γαλλίας, καθώς το ακροδεξιό κόμμα του στοχεύει στην προεδρία το 2027.

«Είμαι Γάλλος, οπότε δεν μου αρέσει η υποτέλεια και δεν χρειάζομαι έναν μεγάλο αδελφό όπως τον Tραμπ για να αποφασίσει για το μέλλον της χώρας μου», δήλωσε σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Τρίτη στη The Telegraph.

Η ανησυχία για την πιθανή εμπλοκή των ΗΠΑ στην ακροδεξιά πολιτική της Ευρώπης έχει αυξηθεί από τη δημοσίευση της Αμερικανικής Στρατηγικής Εθνικής Ασφαλείας την περασμένη εβδομάδα, στην οποία η Ουάσινγκτον υποστηρίζει τη «καλλιέργεια της αντίστασης» για την ενίσχυση του εθνικιστικού κινήματος στην Ευρώπη.

Σε γενικές γραμμές, ο Μπαρντελά συμφωνεί με την αντιμεταναστευτική άποψη του Τραμπ, όπως αυτή περιγράφεται στη στρατηγική, αλλά είναι επιφυλακτικός όσον αφορά την άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ σε μια χώρα όπου, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο Τραμπ είναι αντιδημοφιλής. Η Εθνική Συσπείρωση δεν υποστηρίζει άμεσα τους Ρεπουμπλικανούς των ΗΠΑ, όπως κάνει η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

Ο Μπαρντελά δήλωσε ότι «συμφωνεί ως επί το πλείστον με την εκτίμηση του Τραμπ» σε συνέντευξή του στο podcast Political Thinking του BBC.

«Είναι αλήθεια ότι η μαζική μετανάστευση και η χαλαρότητα των ηγετών μας... διαταράσσουν σήμερα την ισορροπία δυνάμεων των ευρωπαϊκών κοινωνιών», σημείωσε ο Μπαρντελά.

Η συνέντευξη του Μπαρντελά πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο Λονδίνο, όπου συναντήθηκε με τον ηγέτη του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος κάποτε συνέδεσε το κόμμα του Μπαρντελά με «προκαταλήψεις και αντισημιτισμό».

«Πιστεύω ότι ο Φάρατζ θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός», δήλωσε ο Μπαρντελά στην Telegraph, επαινώντας «έναν μεγάλο πατριώτη που πάντα υπερασπιζόταν τα συμφέροντα της Βρετανίας και του βρετανικού λαού».

Πηγή: skai.gr

