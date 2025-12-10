Το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας ενέκρινε ένα νομοσχέδιο που θα δυσχεράνει την απομάκρυνση του προέδρου της χώρας από το αξίωμά του.

Οι βουλευτές του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, συγκέντρωσαν την πλειοψηφία των δύο τρίτων για να ψηφίσουν το νομοσχέδιο την Τετάρτη, μόλις τέσσερις μήνες πριν από τις κρίσιμες εκλογές του Απριλίου. Ο Πέτερ Μαγκιάρ, του οποίου το κόμμα της αντιπολίτευσης Tisza έχει διψήφιο προβάδισμα μεταξύ των ψηφοφόρων σε αρκετές δημοσκοπήσεις, έχει υποσχεθεί να ανατρέψει την πάνω από δεκαετή εδραίωση της εξουσίας του Όρμπαν, εάν εκλεγεί, σημειώνει το Bloomberg.

Στην Ουγγαρία, η εκτελεστική εξουσία ανήκει στον πρωθυπουργό, ενώ ο πρόεδρος, ο οποίος εκλέγεται από το κοινοβούλιο για πενταετή θητεία, έχει κυρίως συμβολικό ρόλο.

Ωστόσο, ο αρχηγός του κράτους μπορεί να επιστρέψει νόμους στο κοινοβούλιο για επανεξέταση ή να τους παραπέμψει στο συνταγματικό δικαστήριο για έλεγχο, προσφέροντας στο κόμμα του Όρμπαν έναν δυνητικά σημαντικό σύμμαχο σε περίπτωση που περάσει στην αντιπολίτευση.

Οι νομοθέτες του κυβερνώντος κόμματος επικαλέστηκαν την ανάγκη προστασίας από μια «ενδεχόμενη εσφαλμένη απόφαση» που θα κήρυττε τον πρόεδρο ανίκανο να ασκήσει τα καθήκοντά του, η οποία, όπως υποστηρίζουν, θα μπορούσε να σπείρει «νομική σύγχυση» και να παρεμποδίσει τη «δημοκρατική λειτουργία» του κράτους.

Το συνταγματικό δικαστήριο διευθύνεται από έναν από τους στενότερους συμμάχους του Όρμπαν, τον πρώην γενικό εισαγγελέα Πέτερ Πολτ. Παραιτήθηκε από την προηγούμενη θέση του νωρίτερα φέτος και οι βουλευτές του Όρμπαν τον εξέλεξαν για 12ετή θητεία ως πρόεδρο του συνταγματικού δικαστηρίου.

Κατά τη διάρκεια της 15ετούς διακυβέρνησής του, ο Όρμπαν φρόντισε να διορίζει μόνο πιστούς του στη θέση του προέδρου. Πέρυσι, επέλεξε τον Τάμας Σούλιοκ, έναν σχετικά άγνωστο δικαστή του Συνταγματικού Δικαστηρίου, για να αντικαταστήσει την Καταλίν Νόβακ, πρώην μέλος του κυβερνώντος κόμματος, η οποία παραιτήθηκε μετά την αποκάλυψη ότι είχε χορηγήσει χάρη σε μια υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

