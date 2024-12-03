Νότια Κορέα: Αβέβαιο το μέλλον του προέδρου μετά το φιάσκο του στρατιωτικού νόμου

Η απόφαση του προέδρου της Νότιας Κορέας, Γιουν Σουκ Γεόλ αργά τη νύχτα, να κηρύξει στρατιωτικό νόμο ανέδειξε τις πολυετείς του συγκρούσεις με εγχώριους αντιπάλους, τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και με το δικό του συντηρητικό κόμμα και έθεσε σε αμφιβολία το πολιτικό του μέλλον.

Μετά από ώρες αναταραχής και με τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας να είναι στραμμένα στις εξελίξεις στη χώρα του, ο Γιουν δεσμεύτηκε να ανακαλέσει τη διαταγή λίγες ώρες αφότου το κοινοβούλιο, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων βουλευτών του κόμματός του, ψήφισαν για να ακυρώσουν το διάταγμα του στρατιωτικού νόμου.

Ο Γιουν πέτυχε μια νίκη στις προεδρικές εκλογές στην ιστορία της Νότιας Κορέας το 2022 εν μέσω ενός κύματος δυσαρέσκειας για την οικονομική πολιτική και σκανδάλων, αναδιαμορφώνοντας το πολιτικό μέλλον της τέταρτης μεγαλύτερης οικονομίας της Ασίας.

Οι ηγέτες της Δύσης τον υποδέχτηκαν ως εταίρο στην προσπάθεια που ηγούνται οι ΗΠΑ για την εδραίωση συνεργασίας μεταξύ των χωρών που ανησυχούν για τον αυξανόμενο αυταρχισμό της Κίνας, της Ρωσίας, αλλά άλλων χωρών.

Ωστόσο, ακόμη και όταν μιλούσε για μια εξωτερική πολιτική κοινών δημοκρατικών αξιών, ο Γιουν συγκέντρωνε κατηγορίες που έκαναν λόγο για αυταρχική ηγεσία στο εσωτερικό ενώ εντείνονταν οι φόβοι για πιο σκληρές καταστολές.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασής του ως υπουργού Άμυνας τον Σεπτέμβριο, ο Kim Yong-hyun, τότε επικεφαλής της προεδρικής ασφάλειας του Γιουν, αντέκρουσε τις κατηγορίες των βουλευτών της αντιπολίτευσης ότι ο διορισμός του ήταν μέρος των προετοιμασιών για την κήρυξη στρατιωτικού νόμου.

Η κίνηση του Γιουν έρχεται καθώς η Νότια Κορέα προσπαθεί να ενισχύσει τη θέση της πριν από την ορκωμοσία του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου, ο οποίος συγκρούστηκε με τον προκάτοχο του Γιουν για το εμπόριο και την πληρωμή των αμερικανικών στρατευμάτων που σταθμεύουν στη Νότια Κορέα.

«Για έναν πρόεδρο που έχει επικεντρωθεί τόσο πολύ στη διεθνή φήμη της Νότιας Κορέας, η κίνησή του καθιστά τη Νότια Κορέα πολύ ασταθή», δήλωσε ο Mason Richey, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ξένων Σπουδών Hankuk στη Σεούλ. «Αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στις αγορές συναλλάγματος, αλλά και στη διπλωματική θέση της Νότιας Κορέας στον κόσμο».

Ένας δυτικός διπλωμάτης, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι η κήρυξη του στρατιωτικού νόμου θα περιπλέξει τις συζητήσεις σχετικά με τη συμμετοχή της Νότιας Κορέας σε περισσότερες πολυεθνικές διπλωματικές προσπάθειες.

Η Τζένι Τάουν της δεξαμενής σκέψης Stimson Center με έδρα τις ΗΠΑ είπε ότι η κίνηση φαινόταν «απελπισμένη και επικίνδυνη» και μπορεί να σημάνει την αρχή του τέλους της προεδρίας του Γιουν.

«Ήταν ήδη αντιδημοφιλής, αλλά αυτό μπορεί να είναι η σταγόνα που θα ξεχειλίσει το ποτήρι για να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποπομπής του», είπε.

Η διάβρωση της Δημοκρατίας

Η δημοκρατία στη Νότια Κορέα έκανε ένα βήμα πίσω από τότε που ανέλαβε ο Γιουν, ανέφερε το Ινστιτούτο Varieties of Democracy στο Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ στη Σουηδία σε ετήσια έκθεση τον Μάρτιο, αναφέροντας νομικές υποθέσεις εναντίον προσώπων που σχετίζονται με την προηγούμενη κυβέρνηση για επιθέσεις στην ισότητα και την ελευθερία των φύλων, αλλά και στην ελευθερία της έκφρασης.

Ο Γιουν απάντησε στις επικρίσεις χαρακτηρίζοντάς τες ψευδείς ισχυρισμούς, καταθέτοντας περισσότερες μηνύσεις για δυσφήμιση από άλλους προέδρους και προχωρώντας σε περιορισμό της πρόσβασης στα μέσα ενημέρωσης.

Υπό τον Γιουν, η Νότια Κορέα έπεσε από την 47η στην 62η στον παγκόσμιο δείκτη ελευθερίας του Τύπου σύμφωνα με έκθεση των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ισχυρίστηκε ότι πίσω από την κριτική που του ασκήθηκε ήταν «φιλο-βορειοκορεατικές» ή «αντικρατικές» - φωνές, ισχυρισμό που χρησιμοποίησε την Τρίτη για να δικαιολογήσει τη διαταγή του στρατιωτικού νόμου.

«Οι δυνάμεις του κομμουνιστικού ολοκληρωτισμού έχουν μεταμφιεστεί σε ακτιβιστές της δημοκρατίας, υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προοδευτικοί ακτιβιστές», είπε ο Γιουν σε ομιλία του πέρυσι.

Το κυβερνών συντηρητικό Κόμμα Λαϊκής Εξουσίας του προέδρου υπέστη βαριά ήττα στις γενικές εκλογές του Απριλίου, καθώς το Δημοκρατικό Κόμμα της Κορέας της αξιωματικής αντιπολίτευσης πήρε 175 από τις 300 έδρες της Εθνοσυνέλευσης.

Το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο αντιμετωπίζει κλυδωνισμούς στο εσωτερικό του λόγω του ηγέτη του που καταδικάστηκε για παραβιάσεις του εκλογικού νόμου και αντιμετωπίζει κατηγορίες για διαφθορά, συγκρούστηκε με τον Γιουν για προϋπολογισμούς και για δικαστικές έρευνες για τη σύζυγό του.

Τον Νοέμβριο, ο Γιουν αρνήθηκε ότι διέπραξε αδίκημα σε ένα σκάνδαλο επιρροής που αφορούσε τον ίδιο και τη σύζυγό του, το οποίο οδήγησε τα ποσοστά αποδοχής του σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ.

Ο Γιουν έχει επίσης τηρήσει σκληρή γραμμή κατά των εργατικών συνδικάτων, καθώς και των απεργών γιατρών που αντιτίθενται σε ένα μεγάλο σχέδιο μεταρρύθμισης της υγείας που θα προσθέτει 2.000 φοιτητές ιατρικής ετησίως για να καλύψει αυτό που η κυβέρνηση χαρακτηρίζει σοβαρή έλλειψη γιατρών.

Το διάταγμα στρατιωτικού νόμου της Τρίτης διέταξε αυτούς τους γιατρούς να επιστρέψουν στην εργασία τους.

Ο χειρισμός των σκανδάλων από τον YΓιουν καθώς και η απεργία των γιατρών οδήγησαν σε δημόσιες ρήξεις με τον Han Dong-hoon, τον πρώην έμπιστό του και νυν ηγέτη του κόμματός του.

Ο Han και το κόμμα του κάλεσαν τονΓιουν να ανακαλέσει το διάταγμα.



