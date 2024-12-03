Νότια Κορέα: Ο ηγέτης του κυβερνώντος κόμματος απαιτεί εξηγήσεις από τον πρόεδρο - Ζήτησε την αποπομπή του υπουργού Άμυνας

Ο ηγέτης του κυβερνώντος κόμματος της Νότιας Κορέας κάλεσε τον πρόεδρο της χώρας να δώσει εξηγήσεις για την «τραγική» απόφασή του να κηρύξει στρατιωτικό νόμο και ζήτησε την αποπομπή του υπουργού Άμυνας, σύμφωνα με το CNN.

«Ως κυβερνών κόμμα, λυπούμαστε βαθιά για το κοινό», δήλωσε ο ηγέτης του Κόμματος Λαϊκής Ισχύους Χαν Ντονγκ-Χουν σε δήλωσή του προς τους δημοσιογράφους νωρίς το πρωί τοπική ώρα.

«Ο πρόεδρος πρέπει να εξηγήσει άμεσα και διεξοδικά αυτή την τραγική κατάσταση», πρόσθεσε. «Ο υπουργός Άμυνας, ο οποίος συνέστησε αυτόν τον στρατιωτικό νόμο, πρέπει να αποπεμφθεί αμέσως και όλοι οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν αυστηρά».

Το Κόμμα Λαϊκής Ισχύος είχε αντιταχθεί αμέσως στην κίνηση του προέδρου να κηρύξει τον στρατιωτικό νόμο, χαρακτηρίζοντάς την αντισυνταγματική.

Εν τέλει ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γέολ δήλωσε αίρει την κήρυξη του στρατιωτικού νόμου που είχε επιβάλει λίγες ώρες πριν, υπακούοντας στην ψηφοφορία του κοινοβουλίου κατά του μέτρου. Ο Γιουν ανέφερε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις αποσύρθηκαν ενώ το υπουργικό συμβούλιο από τη μεριά του ενέκρινε την άρση του στρατιωτικού νόμου.

Πηγή: skai.gr

