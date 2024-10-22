Λογαριασμός
Ακυρώθηκαν όλες οι σημερινές αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο Σαρλερουά στις Βρυξέλλες

Απεργεί το προσωπικό ασφαλείας για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας

Βέλγιο: Ακυρώθηκαν όλες οι αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο Σαρλερουά

Όλες οι πτήσεις που θα αναχωρούσαν σήμερα από το αεροδρόμιο Σαρλερουά στις Βρυξέλλες (Brussels South Charleroi Airport, BSCA)  ακυρώθηκαν λόγω απεργίας του προσωπικού ασφαλείας, ανακοίνωσε το αεροδρόμιο του Βελγίου. 

Συνδικάτα και η εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις εδώ και μήνες για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

