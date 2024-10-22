Βέλγιο: Ακυρώθηκαν όλες οι αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο Σαρλερουά

Όλες οι πτήσεις που θα αναχωρούσαν σήμερα από το αεροδρόμιο Σαρλερουά στις Βρυξέλλες (Brussels South Charleroi Airport, BSCA) ακυρώθηκαν λόγω απεργίας του προσωπικού ασφαλείας, ανακοίνωσε το αεροδρόμιο του Βελγίου.

Tous les vols au départ de l’aéroport belge de Charleroi (Brussels South Charleroi Airport, BSCA) seront annulés mardi 22 octobre, en raison d’une action syndicale du secteur du gardiennage, a indiqué une porte-parole de l’aéroport.#marocdiplomatique #charleroiairport #belgique pic.twitter.com/2lglNhyXgD October 22, 2024

Συνδικάτα και η εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις εδώ και μήνες για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

