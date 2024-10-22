Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το πέρασμα του κυκλώνα Όσκαρ την Κυριακή και τη Δευτέρα στην Κούβα, με ανέμους που έφθαναν ως ακόμη και τα 130 χιλιόμετρα την ώρα και ένα ιστορικό, 4ημερο μπλάκ άουτ.

«Δυστυχώς, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, χάθηκαν έξι ανθρώπινες ζωές στην κοινότητα Σαν Αντόνιο ντελ Σουρ», στην επαρχία Γουαντάναμο (ανατολικά), ανέφερε ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.

Από το βράδυ της Κυριακής, τα κύματα έφθαναν ως και τα τέσσερα μέτρα ύψους στην επαρχία Γουαντάναμο. Σπίτια υπέστησαν ζημιές, ενώ στύλοι του δικτύου ηλεκτροδότησης και δέντρα έπεσαν στο έδαφος, σύμφωνα με τον επίσημο Τύπο.

Σκληρά χτυπήθηκε και η Ιμίας, στην ίδια επαρχία, στο ανατολικό άκρο της Κούβας, με «πλημμύρες επιπέδου που δεν είχε καταγραφτεί ποτέ ιστορικά», πρόσθεσε.

«Οι επαναστατικές ένοπλες δυνάμεις και το υπουργείο Εσωτερικών τέθηκαν επικεφαλής των επιχειρήσεων διάσωσης στις κοινότητες της Γουαντάναμο, όπου παραμένουν ακόμη απρόσιτες κάποιες ζώνες», πρόσθεσε αργότερα ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ μέσω X.

Ο κυκλώνας Όσκαρ υποβαθμίστηκε κατόπιν σε τροπική καταιγίδα και τελικά απομακρύνθηκε από την κουβανική επικράτεια χθες Δευτέρα το βράδυ.

Επανέρχεται η ηλεκτροδότηση

Την ίδια ώρα, πάνω από το ένα τρίτο των κατοίκων έχει πλέον ρεύμα, τέσσερις ημέρες μετά την κατάρρευση του συστήματος παραγωγής και διανομής ηλεκτρισμού εξαιτίας σειράς βλαβών.

Ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ είπε χθες ότι «πάνω από το 36%» του δικτύου επαναλειτουργεί «με σταθερό τρόπο» στο κράτος των 10 εκατομμυρίων κατοίκων.

Στην πρωτεύουσα, σχεδόν όλοι οι κάτοικοι (2 εκατ.) είχαν ξανά ρεύμα στο τέλος της ημέρας, σύμφωνα με τις αρχές. Διάφορες δραστηριότητες και η κυκλοφορία ξανάρχισαν.

Οι βλάβες του συστήματος παραγωγής και διανομής ηλεκτρισμού πυροδότησαν τις μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιουλίου του 2021 στην Κούβα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

