Αμερικανικές εκλογές: Ρεκόρ προσέλευσης στην πρόωρη ψηφοφορία της Τζόρτζια

Ρεκόρ προσέλευσης σημειώθηκε στις κάλπες στην πρώτη μέρα της πρόωρης ψηφοφορίας για πρόεδρο της Τζόρτζια την Τρίτη, σε μια διαφιλονικούμενη πολιτεία που ακόμα αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις του τυφώνα Έλεν, αλλά και τις αμφιλεγόμενες αλλαγές στο τοπικό εκλογικό σύστημα.



Πάνω από 328.000 εκλογείς προσήλθαν στις κάλπες, ανακοίνωσε ο Γκέιμπ Στέρλινγκ εκπρόσωπος του υπουργού Εξωτερικών της Τζόρτζια στο X. «Έτσι με το ρεκόρ που έσπασε την 1η ημέρα της πρόωρης ψηφοφορίας και όσους ψήφισαν επιστολικά, είχαμε πάνω από 328.000 συνολικά ψήφους μέχρι στιγμής», είπε.



Το ρεκόρ της προηγούμενης πρώτης ημέρας ψηφοφορίας ήταν 136.000 το 2020, πρόσθεσε ο Στέρλινγκ.



Η διαφιλονικούμενη πολιτεία της Τζόρτζια είναι από τις πολιτείες που βρίσκονται «στο μικροσκόπιο» σε αυτές εκλογές, με τον τέως πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προσπαθεί να τη διεκδικήσει ξανά μετά την ήττα από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν με μικρή διαφορά πριν από τέσσερα χρόνια, κάτι που οδήγησε τον Τραμπ και τους συμμάχους του να επιχειρήσουν ανεπιτυχώς ακύρωση του αποτελέσματος.



Αυτές οι προσπάθειες ρίχνουν τη σκιά τους στη φετινή εκλογική αναμέτρηση, καθώς οι νέες αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών έχουν εγκριθεί από Ρεπουμπλικανούς μέλη της Πολιτειακής

Εκλογικής Επιτροπής, οδηγώντας τους Δημοκρατικούς και άλλους φορείς να προσφύγουν δικαστικά, προσφυγές οι οποίες είναι ακόμα σε εκκρεμότητα ενώ πλησιάζει η ημέρα των εκλογών.



Παρά τη μαζική συμμετοχή, η διαδικασία φάνηκε να εξελίσσεται πιο ομαλά φέτος σύμφωνα με ψηφοφόρους στην περιοχή της Ατλάντα που μίλησαν στο CNN.

Στο μεταξύ, ένας δικαστής της Τζόρτζια μπλόκαρε προσωρινά τον αμφιλεγόμενο νόμο καταμέτρησης των ψηφοδελτίων με το χέρι που ψηφίστηκε από το εκλογικό συμβούλιο της πολιτείας που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικανούς, αποφαινόμενος ότι η χρονική συγκυρία της ψήφισης του νόμου, μόλις έξι εβδομάδες πριν από την ημέρα των εκλογών είναι «αρκετά λάθος».



Ο δικαστής Ρόμπερτ ΜακΜπάρνεϊ διευκρίνισε στην οκτασέλιδη απόφαση ότι «ο νόμος της μέτρησης με το χέρι είναι έξυπνη εκλογική πολιτική — και μπορεί να είναι σωστός», αλλά πρόσθεσε ότι «η χρονική στιγμή της ψήφισής του κάνει την εφαρμογή τώρα αρκετά λανθασμένη».



Είναι πιθανό να ασκηθεί έφεση στην απόφαση.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.