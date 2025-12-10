Εχθροπραξίες Ταϊλάνδης-Καμπότζης: Ο Τραμπ λέει πως φαίνεται ότι θα πρέπει να κάνει «τηλεφωνήματα» σήμερα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε χθες Τρίτη πως σχεδιάζει να παρέμβει για να σταματήσει η νέα ανάφλεξη στα σύνορα της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης, όπου οι ένοπλες δυνάμεις των δυο κρατών ενεπλάκησαν σε αιματηρές συγκρούσεις με τουλάχιστον 11 νεκρούς από την Κυριακή, λέγοντας πως θα τηλεφωνήσει στους ηγέτες των κυβερνήσεών τους.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Πενσιλβάνια χθες, αφιερωμένης στην προβολή της οικονομικής πολιτικής του, ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, που καυχιέται πως έβαλε τέλος «σε οκτώ πολέμους», είπε χαρακτηριστικά πως «αύριο θα χρειαστεί να κάνω τηλεφωνήματα».

Απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του στην πόλη Όρος Πόκονο, ο κ. Τραμπ υποστήριξε πως ελάχιστοι άλλοι θα μπορούσαν «να κάνουν ένα τηλεφώνημα και να σταματήσουν έναν πόλεμο ανάμεσα σε δυο πολύ δυνατές χώρες, την Ταϊλάνδη και την Καμπότζη».

Θύμισε προηγούμενες ειρηνευτικές συμφωνίες που όπως τόνισε συνέβαλε να κλειστούν, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που υπογράφτηκε στα τέλη Οκτωβρίου, αλλά πλέον έχει καταρρεύσει.

Πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνονται από τα σπίτια τους

Πάνω από 400.000 Ταϊλανδοί απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τομείς των συνόρων με την Καμπότζη, αφότου ξανάρχισαν την Κυριακή οι εχθροπραξίες ανάμεσα στα δυο γειτονικά βασίλεια της νοτιοανατολικής Ασίας, ανακοίνωσε σήμερα το ταϊλανδικό υπουργείο Άμυνας.

«Πάνω από 400.000 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε καταφύγια», τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου εκπρόσωπος του υπουργείου, ο Σουράσαντ Κονγκσιρί, λίγη ώρα αφού η Μπανγκόκ είχε δώσει στη δημοσιότητα μέσω Facebook αρχικό απολογισμό που έκανε λόγο για 180.000 εξαναγκαστικά εκτοπισμένους.

«Οι πολίτες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα εξαιτίας αυτής που εκτιμάμε πως είναι άμεση απειλή για την ασφάλειά τους», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Στην άλλη πλευρά, η εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Καμπότζης, η Μαλί Σοτσετά, δήλωσε πως «συνολικά 20.105 οικογένειες, ή 101.229 άνθρωποι, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα προς καταφύγια ή σπίτια συγγενών τους σε πέντε επαρχίες».

Η Μπανγκόκ και η Πνομ Πενχ αλληλοκατηγορούνται για το ξέσπασμα νέων συγκρούσεων με τουλάχιστον ένδεκα νεκρούς, επτά χμερ αμάχους και τέσσερις ταϊλανδούς στρατιώτες, με βάση τους πιο πρόσφατους απολογισμούς των αρχών στα δυο κράτη.

Η Καμπότζη και η Ταϊλάνδη, χώρες που εμπλέκονται για δεκαετίες σε διένεξη για την κυριαρχία σε εδάφη κατά μήκος των συνόρων τους, είχαν ήδη αναμετρηθεί στρατιωτικά τον Ιούλιο.

Πέντε μέρες μαχών εκείνο τον μήνα, στο έδαφος και στους αιθέρες, άφησαν πίσω 43 νεκρούς και κάπου 300.000 εξαναγκαστικά εκτοπισμένους στις δυο πλευρές των συνόρων.

Την 26η Οκτωβρίου, οι δυο χώρες υπέγραψαν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, με παρόντα τον Ντόναλντ Τραμπ, που υποτίθεται πως θα γύριζε τη σελίδα της σύγκρουσης, όμως πλέον μοιάζει να έχει καταρρεύσει.

Η διένεξη αφορά διεκδικούμενους τομείς στα σύνορά τους -μήκους 800 και πλέον χιλιομέτρων- που είχαν χαραχτεί κατά τη διάρκεια της γαλλικής κατοχής της πάλαι ποτέ Ινδοκίνας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.