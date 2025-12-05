Τομ Μπάρακ: Κοντά στην απομάκρυνση των S-400 η Τουρκία - Ανοίγει ο δρόμος για τα F-35

Η Τουρκία είναι πιο κοντά στην απομάκρυνση ρωσικού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας που αποτελεί πηγή έντασης με άλλα μέλη του ΝΑΤΟ και το οποίο την έχει εμποδίσει από να αγοράσει αμερικανικά αεροσκάφη F-35, σύμφωνα με έναν βασικό σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ.

Αν και η Τουρκία δεν χρησιμοποιεί το σύστημα S-400, εξακολουθεί να διαθέτει τους πυραύλους, τα ραντάρ και τον υπόλοιπο εξοπλισμό που το συνοδεύει, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

«Πιστεύω ότι αυτά τα ζητήματα θα επιλυθούν τους επόμενους τέσσερις έως έξι μήνες», δήλωσε ο Τομ Μπάρακ, πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε την Παρασκευή στο Αμπού Ντάμπι. Ερωτηθείς για το αν η Τουρκία πλησιάζει στο να απαλλαγεί από το ρωσικό σύστημα S-400, απάντησε «ναι».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Τούρκος ομόλογός του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συζήτησαν για το σύστημα S-400 στο Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο. Η αγορά των πυραύλων αεράμυνας από την Τουρκία πριν από σχεδόν μια δεκαετία είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνσή της από το πρόγραμμα ανάπτυξης των F-35 και οδήγησε τις ΗΠΑ να επιβάλουν κυρώσεις, γνωστές ως CAATSA, σε ορισμένες τουρκικές εταιρείες άμυνας. Αυτές οι κυρώσεις τις εμποδίζουν να αγοράσουν πολλά είδη ευαίσθητου στρατιωτικού εξοπλισμού των ΗΠΑ.

Το ΝΑΤΟ έχει προειδοποιήσει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να αποκτήσει κρίσιμες πληροφορίες αν η Τουρκία - η οποία διαθέτει τις μεγαλύτερες ένοπλες δυνάμεις του μπλοκ μετά τις ΗΠΑ - χρησιμοποιήσει ταους S-400 παράλληλα με αεροσκάφη όπως τα F-35.

Στη συνάντηση στο Λευκό Οίκο, ο Τραμπ πρότεινε να επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει τα μαχητικά αεροσκάφη, τα οποία θεωρούνται τα πιο προηγμένα στον κόσμο. Η πιο ακριβή έκδοση κοστίζει πάνω από 100 εκατ. δολάρια το καθένα.

Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ερντογάν «θα κάνει κάτι για εμάς». Αν και δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, υπονόησε ότι η Άγκυρα θα πρέπει να μειώσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο Μπάρακ υποστήριξε ότι αυτό ήδη συμβαίνει.

Ο πρέσβης πρόσθεσε ότι οι δύο ηγέτες έχουν μια «φιλία» που έχει βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ των χωρών από τότε που ο Τραμπ επανήλθε στην π ροεδρία τον Ιανουάριο.

Γάζα

Στο πλαίσιο αυτό, ο Μπάρακ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον επιθυμεί την ένταξη της Τουρκίας στη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης που προβλέπεται στο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα. Η Τουρκία, όπως είπε, θα συμβάλει στο να εξασφαλιστεί ότι η Χαμάς θα καταθέσει τα όπλα της και δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ, λόγω των δεσμών της με τη Χαμάς.

Ωστόσο, ο Μπάρακ αμφιβάλλει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα το επιτρέψει, δεδομένης της ρήξης μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα το 2023.

«Αν ήμουν προσωπικός σύμβουλος του Νετανιάχου, θα του έλεγα ότι αυτό είναι ένα από τα πιο έξυπνα πράγματα που θα μπορούσε να κάνει», δήλωσε ο Μπάρακ. «Αν πιστεύω ότι θα συμβεί αυτό; Όχι. Είναι θέμα εμπιστοσύνης και δεν νομίζω ότι υπάρχει εμπιστοσύνη».

Οι φόβοι για τον Λίβανο

Ο πρέσβης επανέλαβε τους φόβους του ότι το Ισραήλ θα επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στο Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ, η οποία, όπως και η Χαμάς, είναι μια οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Αμφισβήτησε την ικανότητα του λιβανικού στρατού να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας που έθεσε τέλος στη σύγκρουση της οργάνωσης με το Ισραήλ πριν από περίπου ένα χρόνο. Τις τελευταίες εβδομάδες οι εντάσεις έχουν αυξηθεί και το Ισραήλ έχει εντείνει τις επιθέσεις του, ισχυριζόμενο ότι η Χεζμπολάχ επανεξοπλίζεται.

Σύμφωνα με τον Μπάρακ, το Ισραήλ δεν θα καταφέρει να πετύχει τους στόχους του προσπαθώντας να συντρίψει στρατιωτικά τη Χεζμπολάχ. «Η προσωπική μου άποψη είναι ότι όταν σκοτώνεις έναν τρομοκράτη, δημιουργείς δέκα», είπε και πρόσθεσε: «Αυτή δεν μπορεί να είναι η λύση. Πρέπει να υπάρχει άλλη λύση».

Ο Πρέσβης προέτρεψε τους ηγέτες του Λιβάνου να προχωρήσουν σε άμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι οι δύο χώρες δεν αναγνωρίζουν επίσημα η μία την άλλη. «Είναι καιρός να καθίσουμε και να συζητήσουμε», είπε. «Είναι καιρός να τελειώσει όλο αυτό».

Συρία

Ο Μπάρακ είναι επίσης απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Συρία και εξέφρασε την ελπίδα το Κογκρέσο να καταργήσει τον νόμο Caesar, ένα μακροχρόνιο σύνολο κυρώσεων κατά της αραβικής χώρας. Ο Τραμπ θεωρεί την κατάργησή του απαραίτητη, ώστε να επιτραπεί σε αμερικανικές εταιρείες και κράτη του Κόλπου, όπως το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία, να επενδύσουν στη Συρία και να βοηθήσουν στην ανοικοδόμησή της υπό τον νέο πρόεδρο Αχμέντ Αλ-Σαράα.

