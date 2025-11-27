Μπαράκ Ομπάμα: «Η βία δεν έχει θέση στην Αμερική»

«Η βία δεν έχει θέση στην Αμερική» τονίζει ο Μπαράκ Ομπάμα, σε ανάρτησή του στο X, αναφερόμενος στην επίθεση κατά των δύο μελών της Εθνικής Φρουράς των ΗΠΑ, τα οποία πυροβολήθηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη.

Violence has no place in America. Michelle and I are praying for the servicemembers shot in Washington, DC today, and send our love to their families as they enter this holiday season under the most tragic of circumstances. November 27, 2025

«Η βία δεν έχει θέση στην Αμερική. Η Μισέλ και εγώ προσευχόμαστε για τους στρατιωτικούς που πυροβολήθηκαν σήμερα στην Ουάσινγκτον και στέλνουμε την αγάπη μας στις οικογένειές τους καθώς μπαίνουν σε αυτές τις γιορτές κάτω από τις πιο τραγικές συνθήκες», έγραψε ο 44ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πηγή: skai.gr

