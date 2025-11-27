Λογαριασμός
Μπαράκ Ομπάμα: «Η βία δεν έχει θέση στην Αμερική»

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε ότι προσεύχεται για τους στρατιωτικούς που πυροβολήθηκαν στην Ουάσινγκτον και στέλνει την αγάπη του στις οικογένειές τους

Ομπάμα

«Η βία δεν έχει θέση στην Αμερική» τονίζει ο Μπαράκ Ομπάμα, σε ανάρτησή του στο X, αναφερόμενος στην επίθεση κατά των δύο μελών της Εθνικής Φρουράς των ΗΠΑ, τα οποία πυροβολήθηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη.

«Η βία δεν έχει θέση στην Αμερική. Η Μισέλ και εγώ προσευχόμαστε για τους στρατιωτικούς που πυροβολήθηκαν σήμερα στην Ουάσινγκτον και στέλνουμε την αγάπη μας στις οικογένειές τους καθώς μπαίνουν σε αυτές τις γιορτές κάτω από τις πιο τραγικές συνθήκες», έγραψε ο 44ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

TAGS: Μπαράκ Ομπάμα στρατιωτικοί εθνοφρουρά ΗΠΑ
