ΗΠΑ: Μπάιντεν δεν αναγνώρισε τον σοκαρισμένο Κλούνεϊ σε εκδήλωση

Στον τέως πρόεδρο Μπάιντεν έπρεπε να υπενθυμίζεται επανειλημμένα ότι ο σταρ του κινηματογράφου με τον οποίο μιλούσε σε μια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων τον Ιούνιο του 2024 ήταν ο μακροχρόνιος φίλος του, Τζορτζ Κλούνεϊ, σύμφωνα με ένα βιβλίο που θα εκδοθεί σύντομα από τους δημοσιογράφους Τζέικ Τάπερ του CNN και Άλεξ Τόμσον του Axios.

Ο Κλούνεϊ και ο Μπάιντεν γνωρίζονταν δύο δεκαετίες πριν από την προβεβλημένη εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων στην Καλιφόρνια. Αλλά η κατάπτωση του Μπάιντεν ήταν μια δυσάρεστη έκπληξη για τον Κλούνεϊ, ο οποίος δεν είχε δει τον Μπάιντεν από το 2022, σύμφωνα με ένα απόσπασμα του βιβλίου που δημοσιεύθηκε την Τρίτη από την εφημερίδα New Yorker.

Για τον Κλούνεϊ και πολλούς άλλους Δημοκρατικούς υποστηρικτές του προέδρου, η εμφάνιση του Μπάιντεν ήταν ένα ενοχλητικό σημάδι της σωματικής και διανοητικής του παρακμής λίγο πριν από την καταστροφική εμφάνιση του Μπάιντεν στο ντιμπέιτ που θα τον οδηγούσε να αποσύρει την υποψηφιότητά του για επανεκλογή.

«Ξέρεις τον Τζορτζ», λέει στον Μπάιντεν ένας βοηθός του όταν είδε τον Κλούνεϊ σύμφωνα με το βιβλίο.

«Τζορτζ Κλούνεϊ», χρειάστηκε να διευκρινίσει ο συνεργάτης του τότε προέδρου, αφού φαινόταν προφανές ότι ο Μπάιντεν δεν είχε συνειδητοποιήσει για ποιον Τζορτζ επρόκειτο.

«Ω, ναι!» είπε ο Μπάιντεν, αναφέρει το βιβλίο. «Γεια σου, Τζορτζ!»

«Ο Κλούνεϊ συγκλονίστηκε από τα βάθη της ψυχής του», γράφουν οι συγγραφείς. «Ο πρόεδρος δεν τον είχε αναγνωρίσει, έναν άνθρωπο που γνώριζε χρόνια».

«Ο Κλούνεϊ είχε εκφράσει ανησυχία για την υγεία του Μπάιντεν στο παρελθόν. Ένας βοηθός του Λευκού Οίκου του είχε πει λίγους μήνες πριν ότι προσπαθούσαν να πείσουν τον πρόεδρο να κάνει μεγαλύτερα βήματα όταν περπατούσε — αλλά προφανώς το πρόβλημα πήγαινε πολύ πέρα ​​από το βάδισμά του».

«Αυτό ήταν πολύ πιο σοβαρό». Αναφέρουν οι Τάπερ και Τόμσον, προσθέτοντας ότι άλλοι στην εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων περιέγραψαν τον Μπάιντεν ως «αργό και σχεδόν κατατονικό... Ήταν, για μερικούς από αυτούς, τρομακτικό».

Το βιβλίο «Original Sin» (Προπατορικό Αμάρτημα) το οποίο δημοσιεύεται στις 20 Μαΐου, βασίζεται σε συνεντεύξεις με περισσότερα από 200 άτομα, κυρίως Δημοκρατικούς, με γνώση των γεγονότων που εκτυλίχθηκαν κατά τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρίας του Μπάιντεν.

Σχεδόν όλες οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν μετά τις εκλογές του 2024. Το άρθρο γνώμης του Κλούνεϊ μετά την σοκαριστική εμφάνιση του Μπάιντεν κατά τη διάρκεια του ντιμπέιτ του εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ αργότερα τον Ιούνιο ήταν μια στιγμή – ορόσημο που οδήγησε στην αποχώρησή του από την προεδρική κούρσα του 2024 εβδομάδες αργότερα.

«Είμαι συντετριμμένος που το λέω, αλλά ο Τζο Μπάιντεν με τον οποίο ήμουν πριν από τρεις εβδομάδες στην εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων δεν ήταν ο γα...τος Τζο Μπάιντεν του 2010», έγραψε ο Κλούνεϊ τον Ιούλιο του 2024.

«Ήταν σαν να παρακολουθούσα κάποιον που δεν ήταν ζωντανός», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας VIP του Χόλιγουντ στον Τάπερ και τον Τόμπσον για την εμφάνιση του Μπάιντεν στην εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων.

«Ήταν σοκαριστικό. Και όλοι κοιτάξαμε ο ένας τον άλλον. Ήταν τόσο απαίσιο».

