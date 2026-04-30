Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως αποτελεσματικός μεσολαβητής σε διεθνείς συγκρούσεις, λόγω των ενεργειών τους στη διεθνή σκηνή.

Τα σχόλια του Μεντβέντεφ φαίνεται να αντιστρατεύονται την επίσημη θέση του Κρεμλίνου, που αναγνωρίζει τον ρόλο των ΗΠΑ στην επιδίωξη ειρηνικής διευθέτησης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Μεντβέντεφ ανέφερε ότι μια χώρα που απάγει προέδρους και προκαλεί συγκρούσεις δεν μπορεί να θεωρηθεί αποτελεσματικός μεσολαβητής.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απίθανο να χρησιμεύσουν ως αποτελεσματικός μεσολαβητής σε διεθνείς συγκρούσεις, δεδομένων των ενεργειών τους στην παγκόσμια σκηνή, δήλωσε σήμερα ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

Τα σχόλια του Μεντβέντεφ, ο οποίος έχει διατελέσει πρόεδρος της Ρωσίας, φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με την επίσημη γραμμή του Κρεμλίνου ότι οι ΗΠΑ διαδραματίζουν πολύτιμο ρόλο στην επιδίωξη μιας ειρηνικής διευθέτησης ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

«Δεν είναι δυνατό να θεωρήσει κανείς ότι μία χώρα η οποία απάγει προέδρους και αρχίζει έτσι ξαφνικά συγκρούσεις θα μπορούσε να ενεργεί ως αποτελεσματικός μεσολαβητής σε κάθε κατάσταση», δήλωσε ο Μεντβέντεφ απευθυνόμενος στο κοινό ενός φόρουμ για την εκπαίδευση.

Ο ίδιος φάνηκε να αναφέρεται στον πόλεμο στο Ιράν, καθώς και στην επιχείρηση των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων, η διεξαγωγή της οποίας διατάχθηκε τον Ιανουάριο από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ώστε να οδηγηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να δικαστεί με κατηγορίες για ναρκωτικά.

Εντούτοις ο Μεντβέντεφ παραδέχθηκε πως η κυβέρνηση Τραμπ καταβάλλει προσπάθεια για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία - σε αντίθεση, είπε, με τον προηγούμενο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Στην ίδια σημερινή ομιλία του, ο Μεντβέντεφ είπε πως στην Ευρώπη διεξάγεται μια διαδικασία στρατιωτικοποίησης την οποία συνέκρινε με τη στρατιωτική ανάπτυξη πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Μεντβέντεφ είπε ακόμα ότι 450.000 άνθρωποι υπέγραψαν το 2025 συμβόλαια για να στρατολογηθούν στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις και άλλοι 127.000 μέχρι στιγμής φέτος.

Έπειτα από μια διόλου δημοφιλή υποχρεωτική στρατολόγηση το 2022, η Μόσχα βασίζεται τώρα στη στρατολόγηση επαγγελματιών στρατιωτών για τη διεξαγωγή του πολέμου της στην Ουκρανία, που βρίσκεται πλέον στο πέμπτο έτος του, και τους προσφέρει γενναιόδωρες αμοιβές για να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση.

Ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία ανακοινώνουν δημόσια αριθμούς νεκρών. Το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο ενημέρωσης Mediazona ανακοίνωσε πως μέχρι την περασμένη εβδομάδα είχε επιβεβαιώσει τουλάχιστον 213.858 θανάτους ρώσων στρατιωτικών, στο πλαίσιο ενός κοινού ερευνητικού προγράμματος με τη ρωσική υπηρεσία του BBC.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.