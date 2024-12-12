Η Τουρκία, οι Κούρδοι και οι ΗΠΑ

Της Αθηνάς Παπακώστα

Όπως οι περισσότεροι Σύριοι, έτσι και οι Κούρδοι πανηγυρίζουν την ιστορική πτώση του καθεστώτος Άσαντ. Το όνειρό τους όμως για αυτονομία αρχίζει να ξεθωριάζει και μάλιστα γρήγορα, γράφει ο Economist και εξηγεί.

Ήδη οι, υπό την ηγεσία των Κούρδων, Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), που υποστηρίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δέχονται επίθεση από τον Συριακό Εθνικό Στρατό (SNA), που υποστηρίζεται από την Τουρκία.

Την 1η Δεκεμβρίου καταλήφθηκε από τον SNA η πόλη Tel Rifaat, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με την Τουρκία και μέχρι πρότινος ήταν υπό τον έλεγχο των Κούρδων. Μία εβδομάδα μετά οι υποστηριζόμενοι από την Άγκυρα αντάρτες κατέλαβαν και την πόλη Μάμπιτζ, ένα ακόμη προπύργιο των Κούρδων και τώρα, όπως όλα δείχνουν, κατευθύνονται προς το Κομπάνι, το οποίο οι Κούρδοι έσωσαν από το Ισλαμικό Κράτος το 2015.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε προειδοποιήσει προηγουμένως για μία νέα τουρκική επιχείρηση κατά των Κούρδων, προκειμένου να διευρύνει τη ζώνη ασφαλείας που οι στρατιώτες του έχουν διαμορφώσει ήδη στη Συρία.

Η από κοινού επίθεση της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ και του Συριακού Εθνικού Στρατού κατά του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, πριν από δύο εβδομάδες, προχώρησε με τη σιωπηλή έγκριση της Τουρκίας. Η Άγκυρα, όμως, δεν θα μπορούσε να ελπίσει σε καλύτερο αποτέλεσμα. Το μέλλον της Συρίας είναι αβέβαιο. Περισσότερο χάος ή ακόμη και μία νέα αιματηρή σύρραξη είναι προ των πυλών και, προς το παρόν, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξακολουθεί να διατηρεί το πάνω χέρι.

Αυτό που πραγματικά επιθυμεί ο πρόεδρος της Τουρκίας είναι ο ακρωτηριασμός των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, καθώς τις θεωρεί προέκτασης του ΡΚΚ. Εάν, σημειώνει ο Economist, το καθεστώς Άσαντ είχε καταφέρει να σταματήσει την αστραπιαία προέλαση της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ στις πύλες της Δαμασκού, οι Κούρδοι θα μπορούσαν να είχαν διατηρήσει ή και ακόμη να επέκτειναν τα εδάφη που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους. Τώρα, όμως, βρίσκονται σε θέση άμυνας χάνοντας χθες και την Ντέιρ αλ Ζολ αφότου την είχαν καταλάβει στις 9 Δεκεμβρίου.

Μοναδική τους ελπίδα η προστασία των Αμερικανών, οι οποίοι εξακολουθούν να διατηρούν παρουσία 900 στρατιωτών στην περιοχή. Ωστόσο και αυτό ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θέλει να το ανατρέψει.

Προς το παρόν, στη Συρία κατέφτασε ο επικεφαλής της κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, Έρικ Μάικ Κουρίλα και ήδη συναντήθηκε με τις δυνάμεις των Κούρδων της Συρίας στέλνοντας μήνυμα πως η Ουάσιγκτον δεν σκοπεύει να τους εγκαταλείψει. Την ίδια στιγμή, την Παρασκευή επισκέπτεται την Τουρκία ο απερχόμενος υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν για να συζητήσει για την κατάσταση στη χώρα, με βασικό στόχο τον τερματισμό των επιθέσεων κατά των Κούρδων.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όμως γνωρίζει πως ζητούμενο παραμένει ποια θέση θα κρατήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν αναλάβει την προεδρία στη χώρα και όχι η απερχόμενη διακυβέρνηση Μπάιντεν. Στόχος λοιπόν του Τούρκου προέδρου είναι να πείσει τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις από τη χώρα.

Όμως στη νέα διακυβέρνησή του, ο Τραμπ έχει επιλέξει για τις θέσεις κλειδιά του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας και υπουργού Εξωτερικών, τον Μάικ Γουόλτζ και τον Μάρκο Ρούμπιο αντίστοιχα, οι οποίοι πιθανότατα, λαμβάνοντας υπόψη και τα νέα δεδομένα στο έδαφος, θα τον πείσουν για το αντίθετο ακριβώς.

