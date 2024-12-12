Δυτική Όχθη: Πυρά εναντίον ισραηλινού λεωφορείου, 12χρονος νεκρός

Ένοπλος άνοιξε πυρ αργά το βράδυ χθες Τετάρτη εναντίον ισραηλινού λεωφορείου στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, τραυματίζοντας τέσσερις ανθρώπους, ανάμεσά τους δωδεκάχρονο παιδί, που αρχικά ανακοινώθηκε πως νοσηλευόταν «σε κρίσιμη κατάσταση» από τον ισραηλινό στρατό και ισραηλινή υπηρεσία άμεσης βοήθειας, προτού νοσοκομείο ανακοινώσει πως υπέκυψε.

Η επίθεση διαπράχθηκε περί τις 23:30, νότια της Ιερουσαλήμ, ανάμεσα στο έδαφος του Ισραήλ και αυτό της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Η υπηρεσία άμεσης βοήθειας Magen David Adom, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, ανέφερε πως παρέλαβε τέσσερις τραυματίες, ανάμεσά τους 12χρονο παιδί «σοβαρά τραυματισμένο από σφαίρες».

Το αγόρι εισήχθη στο νοσοκομείο Χαντάσα της Ιερουσαλήμ «σε κρίσιμη κατάσταση», σύμφωνα με τη δομή υγείας, που κατόπιν έκανε γνωστό ότι οι γιατροί δεν μπόρεσαν να το σώσουν παρά τις εντατικές προσπάθειές τους και διαπίστωσαν επίσημα τον θάνατό του, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ηλεκτρονικής έκδοσης Times of Israel.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας καταδιώκουν τον τρομοκράτη», εγκατέστησαν «οδοφράγματα» και «περικύκλωσαν την περιοχή της Βηθλεέμ», σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, η βία εξερράγη στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

