Σχεδόν κάθε νύχτα, Ρωσία και Ουκρανία εξαπολύουν εκατέρωθεν μαζικές επιθέσεις με drones, συχνά θανατηφόρες. Ωστόσο, από τις ουκρανικές επιθέσεις – που έχουν στόχο κυρίως την Μόσχα – έχουν σχεδόν παραλύσει οι αερομεταφορές.

Ενδεικτικά, το βράδυ της Κυριακής, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι κατέρριψε 117 ουκρανικά drones, συμπεριλαμβανομένων 30 στην περιοχή της Μόσχας.

Η επίθεση προκάλεσε χάος στα αεροδρόμια της ρωσικής πρωτεύουσας, όπου χιλιάδες επιβάτες περίμεναν σε ουρές ή κοιμούνταν στο πάτωμα μετά την ακύρωση ή την καθυστέρηση των πτήσεών τους.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν από ρωσικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ανθρώπους να κοιμούνται στο πάτωμα στο διεθνές αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο, το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Ρωσίας βάση του αριθμού των επιβατών που εξυπηρετεί, ανάμεσα σε μεγάλες ουρές.

Russia Comes to Terms with Passengers Sleeping in Airports



Following a wave of flight delays, Moscow's Sheremetyevo Airport has begun distributing mattresses to stranded travelers. Eyewitnesses say they are primarily given to families with children stuck in terminals for dozens… pic.twitter.com/5hfr7WjpDt — NEXTA (@nexta_tv) July 22, 2025

Προκειμένου να ανακουφίσουν τους εγκλωβισμένους επιβάτες, οι ρωσικές αρχές άρχισαν να μοιράζουν στρώματα στους ταλαιπωρημένους ανθρώπους, δίνοντας προτεραιότητα σε οικογένειες με παιδιά που έχουν «κολλήσει» στους τερματικούς σταθμούς για δεκάδες ώρες.

Οι πτήσεις καθυστερούν ή ακυρώνονται λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι οποίες παραλύουν την εναέρια κυκλοφορία της Ρωσίας και προκαλούν τεράστιες οικονομικές απώλειες.