Τηλεφωνική επικοινωνία με κατοίκους του Εχίνου Ξάνθης είχε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με ανακοίνωση και βίντεο που δημοσιοποίησε η τουρκική προεδρία και αναπαρήγαγαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Στα σχετικά δημοσιεύματα, τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο Ερντογάν συνομίλησε με «τους Τούρκους της Δυτικής Θράκης», υιοθετώντας την πάγια τουρκική ορολογία για τη μουσουλμανική μειονότητα της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Τούρκος πρόεδρος απηύθυνε χαιρετισμό στους κατοίκους του ορεινού οικισμού.

«Στους αγαπητούς μου αδελφούς από το χωριό Σαχίν (Εχίνος), στη Δυτική Θράκη, στέλνω από την Άγκυρα τους πιο εγκάρδιους χαιρετισμούς και τον σεβασμό μου», ανέφερε.

Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για συγκέντρωση στην οποία συμμετείχε η Τουμπά, λέγοντας:

«Η συνάντησή σας μαζί με την αδελφή μας Τουμπά με έκανε ιδιαίτερα χαρούμενο. Συγχαίρω κι εγώ αυτή τη συνάντηση, σας δίνω τα συγχαρητήριά μου και εύχομαι να είναι καλορίζικη και ευλογημένη».

Από την πλευρά τους, οι συνομιλητές του ευχαρίστησαν τον Τούρκο πρόεδρο, εκφράζοντας ευχές υπέρ του.

«Κύριε, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας εκφράζουμε τον σεβασμό και την εκτίμησή μας», ανέφεραν, ενώ στη συνέχεια ακούγονται να λένε: «Είθε ο Θεός να είναι βοηθός σας, κύριε πρόεδρέ μας... Να είστε υπό την προστασία του Θεού».

Πηγή: skai.gr

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