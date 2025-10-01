Ινδία: Τραγική κατάληξη για 14 παιδιά που ήπιαν τοξικό σιρόπι για τον βήχα

Οι υγειονομικές αρχές στην Ινδία πιστεύουν ότι ένα μολυσμένο σιρόπι για τον βήχα ευθύνεται για το ξαφνικό ξέσπασμα νεφρικής ανεπάρκειας σε παιδιά κάτω των πέντε ετών στην περιοχή Τσιντβάρα, στο Μάντια Πραντές

Η τραγωδία ξεκίνησε πριν από εβδομάδες, όταν μερικά παιδιά άρχισαν να υποφέρουν από πυρετό, τον οποίο οι τοπικοί γιατροί θεώρησαν εποχικό σύμπτωμα. Οι γονείς ανέφεραν ότι τα παιδιά τους είχαν ήπιες ιώσεις με βήχα και τους συνταγογραφήθηκαν σιρόπια.

Παρά το γεγονός ότι αρχικά τα συμπτώματα υποχωρούσαν, μέσα σε λίγες ημέρες τα παιδιά σταματούσαν να ουρούν και εμφάνιζαν σοβαρές νεφρικές λοιμώξεις. Αρχικά, τρία παιδιά πέθαναν στη Νάγκπουρ, παρά τη χορήγηση εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας, ενώ οι θάνατοι συνεχίστηκαν και τις επόμενες μέρες.

Ο Δρ. Ναρέσ Γκορέ, επικεφαλής ιατρικός λειτουργός, επιβεβαίωσε τον πρώτο θάνατο στις 7 Σεπτεμβρίου, λέγοντας ότι το πρώτο περιστατικό μπορεί να είχε συμβεί ήδη από τις 24 Αυγούστου. Η αύξηση στις νεφρικές επιπλοκές σημειώθηκε μετά τις 20 Σεπτεμβρίου. Οι έξι επόμενοι θάνατοι καταγράφηκαν στην περιοχή Παρασία, όπου όλα τα παιδιά ήταν ηλικίας μόλις τριών, έως δέκα ετών.

Εργαστηριακές εξετάσεις αργότερα αποκάλυψαν την παρουσία διαιθυλενογλυκόλης σε δείγματα νεφρικού ιστού.

Η διαιθυλενογλυκόλη είναι μια τοξική χημική ουσία που συνδέεται με φαρμακευτικές μολύνσεις και βρίσκεται συνήθως σε προϊόντα όπως αντιψυκτικά, υγρά φρένων και βιομηχανικούς διαλύτες. Η παρουσία της ουσίας στο νεφρά ήταν απόδειξη πως μία μολυσμένη παρτίδα είχε δοθεί στα παιδιά.

Το 2023, σιρόπι για τον βήχα που θεωρείται ότι είχε μολυνθεί με την ουσία κατά την παραγωγή του στην Ινδία, φέρεται να προκάλεσε τον θάνατο σχεδόν 300 παιδιών στη Γκάμπια, την Ινδονησία και το Ουζμπεκιστάν.

Τα περισσότερα παιδιά είχαν λάβει τα σιρόπια Coldrif και Nextro-DS.

Ο διοικητής της Τσιντβάρα, Σιλέντρα Σινγκ, απαγόρευσε την πώληση και των δύο φαρμάκων στην περιοχή, εκδίδοντας προειδοποίηση σε γονείς, γιατρούς και φαρμακοποιούς: «Δεν ανιχνεύτηκαν υδατογενείς ασθένειες στις πληγείσες περιοχές.Ο σύνδεσμος με τα φάρμακα αυτά δεν μπορεί να αγνοηθεί.»

Σε επιφυλακή το Ινδικό Συμβούλιο Ιατρικής Έρευνας

Ειδικοί από το Ινδικό Συμβούλιο Ιατρικής Έρευνας στάλθηκαν μαζί με υγειονομικές ομάδες σε χωριά όπως η Παρασία και η Νιούτον Τσίκλι. Αξιωματούχοι διεξάγουν έρευνες από πόρτα σε πόρτα και συλλέγουν δείγματα φαρμάκων, ενώ γονείς δίνουν απαντήσεις στους ερευνητές, ώστε να εντοπιστούν κι άλλα πιθανά περιστατικά.

Δείγματα αίματος και φαρμάκων εστάλησαν στο Ινστιτούτο Ιολογίας στην Πούνε για περαιτέρω ανάλυση, ενώ σύμφωνα με γιατρούς, τα συμπτώματα έμοιαζαν με το Οξύ Σύνδρομο Εγκεφαλίτιδας (AES), μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ξαφνική φλεγμονή του εγκεφάλου.

Τα παιδιά έφταναν στα νοσοκομεία με υψηλό πυρετό αλλά επιδεινώνονταν ραγδαία. Μερικά έχαναν τις αισθήσεις τους μέσα σε 24 ώρες από την προσέλευση στα επείγοντα. Όσα παιδιά εμφάνιζαν οξεία νεφρική ανεπάρκεια, χρειάζονταν αμέσως αναπνευστήρες και αιμοκάθαρση.

Η περιοχή έχει κηρυχθεί ζώνη υψηλού συναγερμού

Ομάδες από το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων και το Εθνικό Ινστιτούτο Ιολογίας της Ινδίας έχουν αναπτυχθεί για περαιτέρω έρευνα. Η επιτήρηση έχει επεκταθεί ώστε να καλύψει την αγροτική Βιντάρμπα και γειτονικές περιοχές, καθώς συνεχίζουν να εμφανίζονται παρόμοια περιστατικά.

Παρά τους πολυάριθμους θανάτους, οι εθνικές υγειονομικές αρχές παραμένουν σιωπηλές.

Ο Δρ. Βίκας Κρισνανάντα, παιδονευρολόγος στο Kinder Hospitals στη Μπανγκαλόρ, δήλωσε ότι τα πρώτα ευρήματα δείχνουν πιθανή σύνδεση με τον ιό Chandipura.

