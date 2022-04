Ξεκίνησαν στη Ρωσία οι πρόβες για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 9ης Μαΐου, ημέρα που σηματοδοτεί την 77η επέτειο από τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης κατά των Ναζί στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μια ημέρα - ορόσημο, κατά την οποία, σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις, ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιδιώκει να έχει πετύχει την νίκη ή έστω, «κάποιου είδους νίκη», κατά της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με εικόνες και βίντεο που κυκλοφόρησαν από την Μόσχα, η πρώτη μεγάλη πρόβα της παρέλασης πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπης 28/4 στην Κόκκινη Πλατεία.

