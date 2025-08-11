Τουσκ: Έχω πολλούς φόβους, και μεγάλες ελπίδες για τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Έχω πολλούς φόβους, και μεγάλες ελπίδες για τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα τόνισε τη Δευτέρα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Το Κίεβο πρέπει να συμμετέχει σε κάθε συζήτηση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, διεμήνυσε.

Η Ρωσία πρέπει να αντιληφθεί ότι η Δύση δεν αποδέχεται τις ρωσικές απαιτήσεις, που σχετίζονται με παράδοση εδαφών από την Ουκρανία ξεκαθάρισε. Αποφάσεις για την Ουκρανία θα πρέπει να ληφθούν με τη συμμετοχή της, σημείωσε.



Η Ευρώπη παραμένει ενωμένη στην προσέγγισή της στις ουκρανικές ειρηνευτικές διαβουλεύσεις, επισήμανε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύτηκαν να συμβουλευτούν τους Ευρωπαίους εταίρους τους πριν τη συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

Οι ΗΠΑ εργάζονται για να «προγραμματίσουν» μια συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τους ομολόγους του της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε στο μεταξύ την Κυριακή, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, καθώς οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας ασκούν πίεση για να είναι ο Ζελένσκι παρών στην αμερικανορωσική σύνοδο κορυφής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.