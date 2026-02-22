Μόσχα: Επαναλειτουργούν τα αεροδρόμια μετά την ουκρανική επίθεση με drones

Τέσσερα αεροδρόμια της Μόσχας επανέλαβαν τις πτήσεις τους την Κυριακή, αφού προηγουμένως είχαν ανασταλεί για λόγους ασφαλείας, ανακοίνωσε η ρυθμιστική αρχή αεροπορίας Rosaviatsia.

Τα αεροδρόμια Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo και Zhukovsky διέκοψαν τη λειτουργία τους για λίγο περισσότερο από μία ώρα, εν μέσω επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη ρωσική πρωτεύουσα.

Τα συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν 71 ουκρανικά drones, συμπεριλαμβανομένων 11 που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, από τις 2 μ.μ. (11:00 GMT), μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο *nterfax, επικαλούμενο το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας.

Πηγή: skai.gr

