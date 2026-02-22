Η Ελβετία θα πρέπει να προετοιμαστεί για την πιθανότητα οι δασμοί των ΗΠΑ να παραμείνουν σε ισχύ μόνιμα, φέρεται να δήλωσε την Κυριακή η επικεφαλής της Κρατικής Γραμματείας Οικονομικών Υποθέσεων (SECO), παρά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα.

Η Ελβετία ήταν μία από τις χώρες που βρέθηκαν στο στόχαστρο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αφότου εκείνος εξαπέλυσε δραστικούς δασμούς στους παγκόσμιους εμπορικούς εταίρους πέρυσι, δεχόμενη μάλιστα τον υψηλότερο δασμολογικό συντελεστή στην Ευρώπη προτού αυτός τελικά μειωθεί.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε την περασμένη εβδομάδα το πρόγραμμα δασμών του Τραμπ, με τον ίδιο όμως να ανακοινώνει ως απάντηση έναν οριζόντιο δασμό ύψους 15%. Η Helene Budliger Artieda της SECO, του φορέα που διαπραγματεύτηκε τους δασμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε τεχνικό επίπεδο, δήλωσε στην ελβετική εφημερίδα SonntagsBlick ότι αναμένει πως οι δασμοί θα παραμείνουν.

«Υποψιάζομαι ότι θα πρέπει να συμβιβαστούμε με τους αμερικανικούς δασμούς», δήλωσε η Budliger Artieda. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει υποδείξει εναλλακτικές νομικές οδούς για τη διατήρηση των δασμών, όπως η επίκληση διατάξεων για την εθνική ασφάλεια ή η αναφορά σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Οι ελβετικές αρχές αξιολογούν επί του παρόντος τον αντίκτυπο της ανακοίνωσης του Τραμπ για τον παγκόσμιο δασμό 15%. Η Budliger Artieda ανέφερε ότι το συνολικό επίπεδο των τελωνειακών δασμών στα ελβετικά αγαθά είναι πιθανό να παραμείνει σε γενικές γραμμές αμετάβλητο.

«Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ παραμένει προσηλωμένη στους στόχους της εμπορικής της πολιτικής: μείωση του εμπορικού ελλείμματος των ΗΠΑ, επίτευξη μεγαλύτερης αμοιβαιότητας στο διεθνές εμπόριο και επιστροφή της παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η Βέρνη και η Ουάσιγκτον κατέληξαν σε μια συμφωνία-πλαίσιο τον Νοέμβριο για την αποτροπή ενός ολοκληρωτικού εμπορικού πολέμου. Βάσει της συμφωνίας, οι δασμοί στις ελβετικές εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν από 39% σε 15%, ευθυγραμμιζόμενοι με τον συντελεστή που εφαρμόζεται στους εξαγωγείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως αντάλλαγμα, οι ελβετικές εταιρείες δεσμεύτηκαν για επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες συνολικού ύψους 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το τέλος του 2028.

Οι δύο πλευρές είχαν δεσμευτεί τότε να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία αυτή μέχρι το τέλος Μαρτίου, και οι διαπραγματεύσεις αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη, δήλωσε η Budliger Artieda.

Ανέφερε επίσης ότι η SECO βρίσκεται σε επαφή με Αμερικανούς εμπορικούς αξιωματούχους μετά την απόφαση του δικαστηρίου.

