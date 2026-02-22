Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι πράκτορές της πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα περίπου 20 ετών, αφού επιχείρησε να εισέλθει παράνομα σε ασφαλή περίμετρο στο θέρετρο Μαρ α Λάγκο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Η Μυστική Υπηρεσία αποκάλυψε ότι ο άνδρας εντοπίστηκε να προσπαθεί να εισέλθει παράνομα σε ασφαλή περίμετρο της έπαυλης, κρατώντας κάτι που φαινόταν να είναι καραμπίνα και ένα δοχείο καυσίμου. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου πριν από οκτώ ώρες.

Ομοσπονδιακές και τοπικές αρχές θα δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες σε συνέντευξη Τύπου αργότερα σήμερα. Παραμένει ασαφές εάν πρόκειται για απόπειρα δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου, καθώς ο ίδιος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ουάσινγκτον.

Η ανακοίνωση των Μυστικών Υπηρεσιών:

Στις 22 Φεβρουαρίου, περίπου στις 1:30 π.μ., ένας άνδρας στις αρχές της τρίτης δεκαετίας της ζωής του πυροβολήθηκε από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ και από έναν αναπληρωτή σερίφη του Γραφείου Σερίφη της Κομητείας Παλμ Μπιτς (PBSO), μετά από μη εξουσιοδοτημένη είσοδο στην ασφαλή περίμετρο του Mar-a-Lago.

Η ταυτότητα του ατόμου δεν δημοσιοποιείται μέχρι να ενημερωθούν οι συγγενείς του. Ο άνδρας διαπιστώθηκε ότι είναι νεκρός. Εντοπίστηκε στη βόρεια πύλη της ιδιοκτησίας Mar-a-Lago κρατώντας κάτι που φαινόταν να είναι καραμπίνα και ένα δοχείο καυσίμου.

Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας και ένας αναπληρωτής του PBSO αντιμετώπισαν το άτομο και κατά τη διάρκεια της συμπλοκής οι αστυνομικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ. Κανένα μέλος της Μυστικής Υπηρεσίας ή του PBSO δεν τραυματίστηκε. Tη στιγμή του περιστατικού δεν βρίσκονταν στο σημείο πρόσωπα που είναι υπό την προστασία των Μυστικών Υπηρεσιών.

Το περιστατικό, συμπεριλαμβανομένου του υπόβαθρου του ατόμου, των ενεργειών του, του πιθανού κινήτρου και της χρήσης βίας, διερευνάται από το FBI, τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ και το Γραφείο Σερίφη της Κομητείας Παλμ Μπιτς. Σύμφωνα με την πολιτική της υπηρεσίας, οι εμπλεκόμενοι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας θα τεθούν σε διοικητική άδεια έως την ολοκλήρωση της έρευνας.

Πηγή: skai.gr

