Ρωσία: Ασκήσεις στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων - Πούτιν: «Ρουτίνα»

Άσκηση - μήνυμα στη Δύση πραγματοποίησαν την Τετάρτη οι ρωσικές στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις, υπό το βλέμμα του Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μια προσπάθεια της Μόσχας να κάνει επίδειξη δύναμης.

Η εκπαίδευση των ρωσικών στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων είναι μια άσκηση ρουτίνας, επέμεινε πάντως ο Ρώσος πρόεδρος στη σκιά του πολέμου της Ουκρανίας.

«Σήμερα, έχουμε μια προγραμματισμένη άσκηση διαχείρισης στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων, όπως μόλις ανέφερε ο υπουργός Άμυνας. Ας πιάσουμε δουλειά», δήλωσε ο αρχηγός του κράτους κατά την επικοινωνία του με στρατιωτικούς από το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με το TASS, η άσκηση των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων διεξήχθη υπό την ηγεσία του αρχηγού των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων. Περιλάμβανε επίγεια, θαλάσσια και αεροπορικά στοιχεία. Κατά τη διάρκεια της άσκησης πραγματοποιήθηκαν πρακτικές εκτοξεύσεις διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ αέρος. Όλοι οι στόχοι επιτεύχθηκαν, τονίζεται.

Νέες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία

Ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στην Ουκρανία είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, και να σημειωθούν διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε όλη τη χώρα, όπως ανακοίνωσαν το πρωί αξιωματούχοι, καθώς τα σχέδια για σύνοδο κορυφής των ηγετών Ρωσίας και ΗΠΑ μπήκαν στο ράφι, αφότου η Μόσχα απέρριψε κατάπαυση πυρός.

Θραύσματα από τα καταρριφθέντα όπλα διασκορπίστηκαν σε όλη την ουκρανική πρωτεύουσα, προκαλώντας πυρκαγιές στις μισές από τις συνοικίες της, δήλωσε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, μέσω ανάρτησης στο Telegram.

Επίθεση με drones σε νηπιαγωγείο στην περιοχή του Χαρκόβου εξαπέλυσαν επίσης το πρωί της Τετάρτης οι ρωσικές δυνάμεις, σύμφωνα με υψηλόβαθμους Ουκρανούς αξιωματούχους.

«Η Ουκρανία εδώ και καιρό συμφώνησε σε αμερικανική πρόταση για εκεχειρία, ενώ η Μόσχα κάνει τα πάντα για να συνεχιστεί η αιματοχυσία», δήλωσε ο Αντρίι Γέρμακ, προσωπάρχης του Ζελένσκι, σε ανάρτηση στο Telegram μετά τις νεότερες ρωσικές επιθέσεις.

«Αυτό σημαίνει ότι οι συλλογικές ενέργειες κατά του Πούτιν είναι αυτή τη στιγμή ανεπαρκείς και πρέπει όλοι να κάνουμε περισσότερα μαζί για να τον σταματήσουμε να σκοτώνει τον λαό μας».

Πηγή: skai.gr

