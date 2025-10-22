Στο Κατάρ ο Ερντογάν αγοράζει μεταχειρισμένα Eurofighter

Στο Κατάρ έφτασε σήμερα ο τούρκος Πρόεδρος, δεύτερο σταθμό της περιοδείας του μετά το Κουβέιτ και πριν την τρίτη και τελευταία επίσκεψη που θα είναι στο Ομάν.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Τον Πρόεδρο Ερντογάν και τη σύζυγό του, συνοδεύει μεγάλη τουρκική αντιπροσωπεία όπου περιλαμβάνεται ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, οι υπουργοί Ενέργειας, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, Βιομηχανίας αλλά και ο Επικεφαλής του των Μυστικών υπηρεσιών (MIT) Ιμπραήμ Καλίν, και πολλοί άλλοι.

Πηγή: Deutsche Welle

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, κεντρική επιδίωξη του τούρκου Προέδρου στο Κατάρ είναι η αγορά 24 μεταχειρισμένων αεροσκαφών Eurofighter Tayfun για την οποία έχει ήδη γίνει συζήτηση μεταξύ των δυο πλευρών. Εξ άλλου, το Ρόιτερ σε σημερινό εκτενές άρθρο-ανάλυση αναφέρει ότι η Τουρκία προκειμένου να ενισχύσει έγκαιρα την αεροπορική της ισχύ, πρότεινε στους Ευρωπαίους εταίρους και στις ΗΠΑ τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να αποκτήσει γρήγορα προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη, καθώς επιδιώκει να ανακτήσει έδαφος έναντι περιφερειακών αντιπάλων όπως το Ισραήλ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες.Η Τουρκία κάνει προσπάθειες για να προσθέσει στον γερασμένο στόλο της 40 Eurofighter Typhoon, για τα οποία υπέγραψε προκαταρκτική συμφωνία τον Ιούλιο και αργότερα επίσης αμερικανικά αεροσκάφη F-35 παρά τις κυρώσεις της Ουάσιγκτον που επί του παρόντος μπλοκάρουν οποιαδήποτε συμφωνία.Η ενόχληση της ΆγκυραςΗ ανάλυση του Ρόιτερ αναφέρει ότι τα πλήγματα του Ισραήλ με εκατοντάδες μαχητικά F-15, F-16 και F-35 που έχουν προμηθευτεί οι ΗΠΑ κατά των γειτόνων της Τουρκίας, του Ιράν και της Συρίας, καθώς και εναντίον του Λιβάνου και του Κατάρ, ενόχλησαν την Άγκυρα ωθώντας την να ασκήσει πιέσεις για ταχεία ενίσχυση της αεροπορικής της ισχύος. Η Ελλάδα, αναφέρει το Ρόιτερ, αναμένεται να παραλάβει μια παρτίδα προηγμένων F-35 μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.Για τα Eurofighter Typhoon, η Τουρκία πλησιάζει σε συμφωνία με τη Βρετανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην οποία θα παραλάβει άμεσα 12 από αυτά, αν και μεταχειρισμένα, από προηγούμενους αγοραστές, το Κατάρ και το Ομάν, για να καλύψει τις άμεσες ανάγκες της, αναφέρει το άρθρο του Ρόιτερ, επικαλούμενο άτομο που γνωρίζει το θέμα. Επίσης επισημαίνει ότι τα μέλη της κοινοπραξίας Eurofighter, Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία, θα εγκρίνουν την πρόταση πώλησης μεταχειρισμένων αεροσκαφών, στην οποία θα παρέχουν στην Τουρκία 28 νέα αεροσκάφη τα επόμενα χρόνια, εν αναμονή μιας τελικής συμφωνίας αγοράς.Ο Ερντογάν αναμένεται να συζητήσει την πρόταση στο Κατάρ και το Ομάν με τους αριθμούς των αεροσκαφών, τις τιμές και τα χρονοδιαγράμματα να είναι τα κύρια ζητήματα. Ωστόσο, φαίνεται ότι το επόμενο διάστημα η αναζήτηση λύσεων για την ενίσχυση της αεροπορικής ισχύος της Τουρκίας θα βρίσκεται στο πρώτο επίπεδο ενδιαφέροντος της τουρκικής ηγεσίας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.