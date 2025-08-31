Μόντι - Σι: Η Ινδία και η Κίνα είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι

Η Ινδία και η Κίνα είναι εταίροι όχι αντίπαλοι δήλωσαν την Κυριακή ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίγκ, στο πλαίσιο συνάντησης που είχαν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν μάλιστα πώς θα βελτιώσουν τους εμπορικούς δεσμούς μεταξύ των χωρών τους, εν μέσω της παγκόσμιας αβεβαιότητας που έχουν προκαλέσει οι δασμοί του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μόντι βρίσκεται στην Κίνα για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια για να συμμετάσχει σε διήμερη συνάντηση του περιφερειακού μπλοκ ασφαλείας του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, μαζί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και ηγέτες από το Ιράν, το Πακιστάν και τέσσερα κράτη της Κεντρικής Ασίας, σε μια επίδειξη αλληλεγγύης προς τον Παγκόσμιο Νότο.

Ο Μόντι είπε στον Σι ότι η χώρα του είναι αποφασισμένη να βελτιώσει τους δεσμούς της με την Κίνα και συζήτησε τη μείωση του αυξανόμενου διμερούς εμπορικού ελλείμματος της Ινδίας, ύψους σχεδόν 99,2 δισ. δολαρίων, ενώ τόνισε την ανάγκη διατήρησης της ειρήνης και της σταθερότητας στα αμφισβητούμενα σύνορά τους, μετά τη σύγκρουση του 2020 που πυροδότησε μια πενταετή στρατιωτική αντιπαράθεση.

«Είμαστε δεσμευμένοι να προωθήσουμε τις σχέσεις μας με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη», δήλωσε ο Μόντι κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο περιθώριο της συνόδου κορυφής, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του στην πλατφόρμα X.

Πρόσθεσε ότι έχει δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα «ειρήνης και σταθερότητας» στα αμφισβητούμενα σύνορα των δύο χωρών στα Ιμαλάια και ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο εθνών συνδέεται με τα συμφέροντα των 2,8 δισεκατομμυρίων πολιτών των δύο πιο πυκνοκατοικημένων χωρών του κόσμου.

Οι δύο πυρηνικές δυνάμεις μοιράζονται σύνορα μήκους 3.800 χιλιομέτρων που είναι ελάχιστα οριοθετημένα και αμφισβητούνται από τη δεκαετία του 1950.

Ο Σι δήλωσε ότι η Κίνα και η Ινδία συνιστούν ευκαιρία ανάπτυξης και όχι απειλή η μία για την άλλη, σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

«Δεν πρέπει... να αφήσουμε το ζήτημα των συνόρων να καθορίσει τη συνολική σχέση Κίνας-Ινδίας», ανέφερε ο Σι σύμφωνα με το Xinhua.

Οι δεσμοί Κίνας-Ινδίας θα μπορούσαν να είναι «σταθεροί και διευρυμένοι» εάν και οι δύο πλευρές εστιάσουν στο να βλέπουν η μία την άλλη ως εταίρο και όχι ως αντίπαλο, πρόσθεσε ο Σι.



