Αεροπορική τραγωδία στην Ουάσιγκτον: Τα πιθανά αίτια της τραγωδίας

Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας των Μεταφορών (NTSB) εξετάζει την πιθανότητα το πλήρωμα του στρατιωτικού ελικοπτέρου που προκάλεσε την πολύνεκρη αεροπορική τραγωδία στην Ουάσινγκτον, στα τέλη του περασμένου μήνα, να βασίστηκε σε «λανθασμένα δεδομένα».

Η πρόεδρος της NTSB Τζένιφερ Χόμεντι είπε ότι οι πιλότοι του ελικοπτέρου Black Hawk, το οποίο συγκρούστηκε στον αέρα με το επιβατικό Bombardier CRJ700 μιας θυγατρικής της εταιρείας United Airlines, φορούσαν διόπτρες νυκτός.

Το αεροπορικό δυστύχημα, στο οποίο σκοτώθηκαν 67 άνθρωποι, ήταν η χειρότερη αεροπορική τραγωδία που έχει σημειωθεί στις ΗΠΑ εδώ και 20 χρόνια. Το ελικόπτερο και το αεροπλάνο έπεσαν στον ποταμό Ποτόμακ, κοντά στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι υπήρχε «απόκλιση» όσον αφορά το ύψος στο οποίο πετούσε το ελικόπτερο, αφού ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης-εκπαιδευτής του έδωσαν διαφορετικά στοιχεία.

Η Χόμεντι παρουσίασε λεπτομερώς, σχεδόν ανά δευτερόλεπτο, τις τελευταίες στιγμές της πτήσης τόσο του ελικοπτέρου όσο και του αεροσκάφους, βασιζόμενη στα δεδομένα από τους καταγραφείς πτήσης και συνομιλίας. Λίγο πριν από τη συντριβή, ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου, το οποίο εκτελούσε εκπαιδευτική, νυχτερινή πτήση, ανέφερε ότι βρισκόταν σε ύψος 300 ποδών, ενώ ο πιλότος-εκπαιδευτής είπε ότι ήταν στα 400 πόδια.

«Κανείς από τους πιλότους δεν έκανε κάποιο σχόλιο για την απόκλιση. Σε αυτό το στάδιο, δεν γνωρίζουμε γιατί υπήρχε αυτή τη απόκλιση. Είναι κάτι που αναλύει η ομάδα των ερευνητών», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι εξετάζεται επίσης η πιθανότητα να έβλεπαν λανθασμένα δεδομένα οι πιλότοι.

Η Χόμεντι αναφέρθηκε επίσης στα προβλήματα επικοινωνίας του ελικοπτέρου με τον πύργο ελέγχου. Στις ηχογραφημένες συνομιλίες από τον πύργο ελέγχου ακούγεται ο ελεγκτής να λέει στο ελικόπτερο να «περάσει πίσω από το CRJ». Όμως η φράση «πέρνα πίσω από…» δεν ακούγεται στον καταγραφέα φωνής του Black Hawk. Το επιβατικό αεροσκάφος μπορούσε να ακούει όλες τις επικοινωνίες του πύργου ελέγχου με τα άλλα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα που πετούσαν στην περιοχή. Όμως το Black Hawk άκουγε μόνο την εκπομπή του πύργου ελέγχου, δηλαδή «τις μισές συνομιλίες» των ελεγκτών με τα άλλα αεροσκάφη, υπογράμμισε.

Η έρευνα στον τόπο του δυστυχήματος έχει ολοκληρωθεί και η NTSB έχει συλλέξει όλα τα αναγκαία στοιχεία, σημείωσε η Χόμεντι. Οι ερευνητές θα επικεντρωθούν επίσης στο θέμα της ορατότητας γιατί «πιστεύουμε ότι το πλήρωμα του ελικοπτέρου φορούσε διόπτρες νυκτός πιθανότατα καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

