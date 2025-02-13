Δύο ρωσικά drones που είχαν κατεύθυνση την Ουκρανία φέρεται να έπεσαν σε έδαφος της Μολδαβίας, προκαλώντας αντιδράσεις.

Η πρόεδρος της χώρας, Μάγια Σάντου δήλωσε ότι δύο ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας και εξερράγησαν στο έδαφός της, «θέτοντας σε κίνδυνο ζωές Μολδαβών».

«Η Ρωσία δεν σέβεται σύνορα, επιτίθεται σε αμάχους, σκορπίζει τρόμο….Αφήστε εμάς, τα ειρηνικά κράτη, στην ησυχία μας», έγραψε η ίδια στο Χ.

Ο Μιχάι Ποπσόι, ο υπουργός Εξωτερικών της Μολδαβίας, δήλωσε ότι το υπουργείο θα καλέσει τον Ρώσο πρεσβευτή για τα περιστατικά αυτά.

Παράλληλα, δύο drones πιθανόν να παραβίασαν και τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, εντοπίστηκε πιθανό σημείο συντριβής drone και έχουν ξεκινήσει έρευνες.

Πηγή: skai.gr

