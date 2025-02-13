Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μολδαβία: Δύο ρωσικά drones έπεσαν στο έδαφός μας - Η Μόσχα δεν σέβεται σύνορα, σκορπίζει τρόμο

Ο υπουργός Εξωτερικών της Μολδαβίας δήλωσε ότι το υπουργείο θα καλέσει τον Ρώσο πρεσβευτή για τα περιστατικά αυτά με τα drones 

Μολδαβία

Δύο ρωσικά drones που είχαν κατεύθυνση την Ουκρανία φέρεται να έπεσαν σε έδαφος της Μολδαβίας, προκαλώντας αντιδράσεις. 

Η πρόεδρος της χώρας, Μάγια Σάντου δήλωσε ότι δύο ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας και εξερράγησαν στο έδαφός της, «θέτοντας σε κίνδυνο ζωές Μολδαβών».

«Η Ρωσία δεν σέβεται σύνορα, επιτίθεται σε αμάχους, σκορπίζει τρόμο….Αφήστε εμάς, τα ειρηνικά κράτη, στην ησυχία μας», έγραψε η ίδια στο Χ.

Ο Μιχάι Ποπσόι, ο υπουργός Εξωτερικών της Μολδαβίας, δήλωσε ότι το υπουργείο θα καλέσει τον Ρώσο πρεσβευτή για τα περιστατικά αυτά.

Παράλληλα, δύο drones πιθανόν να παραβίασαν και τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας. 

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, εντοπίστηκε πιθανό σημείο συντριβής drone και έχουν ξεκινήσει έρευνες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ουκρανία Ρωσία Drones Μολδαβία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark