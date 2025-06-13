«Σήμερα το Συμβούλιο της Επικρατείας έβαλε τη σφραγίδα του σε μια ιστορικής σημασίας μεταρρύθμιση», δήλωσε σε ανάρτηση του ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη δυνατότητα εγκατάστασης και λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Σήμερα το Συμβούλιο της Επικρατείας έβαλε τη σφραγίδα του σε μια ιστορικής σημασίας μεταρρύθμιση. Για δεκαετίες, η Ελλάδα έχανε ευκαιρίες να κάνει ένα ουσιαστικό και αυτονόητο βήμα προς την πρόοδο. Εξαιτίας της στείρας άρνησης, των ιδεοληψιών και των κυβιστήσεων πολιτικών δυνάμεων, χιλιάδες φοιτητές και οικογένειες δεν στερήθηκαν απλώς μια δυνατότητα, αλλά ένα δικαίωμα.

Πριν από έναν χρόνο, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έκανε, επί της θητείας του Κυριάκου Πιερρακάκη στο Υπουργείο Παιδείας, το πρώτο μεγάλο και αποφασιστικό βήμα. Η Ελλάδα του 2025, όμως, όπως και η Ελλάδα της νέας δεκαετίας για την οποία μεθοδικά εργαζόμαστε, δεν έχει ως οδηγό τις παρωπίδες και τις ξεπερασμένες αντιλήψεις του παρελθόντος. Αντίθετα, έχει ως πυξίδα εκείνες τις πολιτικές που θα συνεχίζουν να ενδυναμώνουν την ισχυρή θέση που έχει κατακτήσει χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού, αλλά και τις μεταρρυθμίσεις με τις οποίες έχουμε ήδη αποκαταστήσει το διεθνές κύρος της χώρας.

Για όλους εμάς που ζήσαμε τη μακρά διαδρομή της διεκδίκησης από τα αμφιθέατρα των πανεπιστημίων μέχρι και τη νομοθέτηση αυτής της μεταρρύθμισης, η σημερινή ημέρα είναι μία ημέρα δικαίωσης, αλλά και ευθύνης για να συνεχίσουμε να δίνουμε με αληθινές πολιτικές απαντήσεις στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

