Μητσοτάκης και Βούτσιτς επιβεβαίωσαν τις άριστες σχέσεις Ελλάδας και Σερβίας

Δείπνο από τον Σέρβο πρόεδρο προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Πολωνού ομόλογού του Ντόναλντ Τουσκ στο Βελιγράδι

Κυριάκος Μητσοτάκης Αλεξάνταρ Βούτσιτς

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε την Τετάρτη 23/10 στο Βελιγράδι, όπου παρακάθησε, μαζί με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, σε δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν τους ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου ο πρωθυπουργός και ο Σέρβος πρόεδρος επιβεβαίωσαν τις άριστες σχέσεις Ελλάδας-Σερβίας και συζήτησαν για τις προτεραιότητες σε όλο το φάσμα των διμερών σχέσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας και των Δυτικών Βαλκανίων.

