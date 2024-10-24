O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε την Τετάρτη 23/10 στο Βελιγράδι, όπου παρακάθησε, μαζί με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, σε δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν τους ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς.
Κατά τη διάρκεια του δείπνου ο πρωθυπουργός και ο Σέρβος πρόεδρος επιβεβαίωσαν τις άριστες σχέσεις Ελλάδας-Σερβίας και συζήτησαν για τις προτεραιότητες σε όλο το φάσμα των διμερών σχέσεων.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας και των Δυτικών Βαλκανίων.
