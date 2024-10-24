Έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα να συνεχίσει να στηρίζει τα Ηνωμένα Έθνη, διατηρώντας τον φάρο των ιδανικών και των αξιών του αναμμένο για το μέλλον, απευθύνει ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Αντόνιο Γκουτέρες με αφορμή τη σημερινή Ημέρα του ΟΗΕ.

«Στον σημερινό ταραγμένο κόσμο, η ελπίδα δεν είναι αρκετή. Η ελπίδα απαιτεί αποφασιστική δράση και πολυμερείς λύσεις για την ειρήνη, την κοινή ευημερία, για έναν πλανήτη που ευημερεί. Η ελπίδα απαιτεί όλες οι χώρες να εργάζονται ως μία. Η ελπίδα χρειάζεται τα Ηνωμένα Έθνη. Την Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών, καλώ όλες τις χώρες να κρατήσουν αυτόν τον φάρο για τον κόσμο και τα ιδανικά του αναμμένο» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Γκουτέρες.

Εξιστορώντας τη σημασία του ΟΗΕ, τονίζει πως τα Ηνωμένα Έθνη οικοδομήθηκαν από τον κόσμο, για τον κόσμο. «Από το 1945, τα Ηνωμένα Έθνη είναι εκεί όπου οι χώρες ενώνονται για την εξεύρεση παγκόσμιων λύσεων στα παγκόσμια προβλήματα. Λύσεις που αμβλύνουν τις εντάσεις, χτίζουν γέφυρες και σφυρηλατούν την ειρήνη. Λύσεις για την εξάλειψη της φτώχειας, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την υπεράσπιση των πιο ευάλωτων. Λύσεις που προσφέρουν σωτήρια βοήθεια σε ανθρώπους που ζουν μέσα σε συγκρούσεις, βία, οικονομικές δυσκολίες και κλιματικές καταστροφές. Λύσεις που ισορροπούν τη ζυγαριά της δικαιοσύνης και της ισότητας για τις γυναίκες και τα κορίτσια. Λύσεις που αντιμετωπίζουν ζητήματα που ήταν αδιανόητα το 1945, όπως η κλιματική αλλαγή, η ψηφιακή τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη και το διάστημα» σημείωσε.

Στη συνέχεια κάνει ειδική αναφορά στο Σύμφωνο για το Μέλλον, το Παγκόσμιο Ψηφιακό Σύμφωνο και τη Διακήρυξη για τις Μελλοντικές Γενιές, που υιοθέτησε τον Σεπτέμβριο η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. «Μαζί, αυτές οι συμφωνίες-ορόσημα θα βοηθήσουν να διασφαλιστεί ότι το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών προσαρμόζεται, μεταρρυθμίζεται και ανανεώνεται, ώστε να είναι κατάλληλο για τις αλλαγές και τις προκλήσεις γύρω μας, ώστε να προσφέρει λύσεις για όλους» επισημαίνει.

Καταλήγοντας δεν παραλείπει να αναδείξει και τη σημασία του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών υπογραμμίζοντας: «Το έργο μας θα έχει πάντα τις ρίζες του στις διαχρονικές αξίες και αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου, καθώς και στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα κάθε ανθρώπου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

