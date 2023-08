Ανησυχία για τον Μιτς ΜακΚόνελ: «Πάγωσε» πάλι μπροστά στις κάμερες σε συνέντευξη Τύπου – Βίντεο 

Ανησυχία και προβληματισμό για την υγεία του ηγέτη της μειοψηφίας της Γερουσίας των ΗΠΑ Μιτς ΜακΚόνελ προκαλεί το νέο «πάγωμά» του μπροστά στις κάμερες την ώρα που έδινε και πάλι συνέντευξη Τύπου. Ανάλογο περιστατικό με τον ΜακΚόνελ είχε σημειωθεί τον Ιούλιο.

Το περιστατικό συνέβη όταν ο ΜακΚόνελ, 81 ετών, ρωτήθηκε για την επανεκλογή του το 2026. Ο Ρεπουμπλικανός πολιτικός, ξαφνικά σταματάει να μιλάει, με το βλέμμα του κολλημένο στο κενό. Μετά 10 δευτερόλεπτα, μια βοηθός του προσπαθεί να επαναλάβει την ερώτηση του δημοσιογράφου, χωρίς να λάβει απάντηση από τον ανέκφραστο ΜακΚόνελ. «Συγγνώμη, χρειαζόμαστε ένα λεπτό» δηλώνει, κλείνοντας το μάτι, ωστόσο όταν μέλος της ασφάλειας έρχεται για να πάρει τον πολιτικό, αυτός παραμένει στη θέση του.

Ο γερουσιαστής φάνηκε να ανακτά την ψυχραιμία του μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα σιωπής, καθαρίζει το λαιμό του και δηλώνει, «εντάξει».

Υπενθυμίζεται ότι το Μάρτιο ο 81χρονος πολιτικός είχε απουσιάσει για έξι εβδομάδες από τα καθήκοντά μετά από πτώση στην οποία χτύπησε στο κεφάλι του. Σύμφωνα με την τότε ανακοίνωση είχε υποστεί διάσειση και κάταγμα σε ένα πλευρό. Ο Ρεπουμπλικανός πολιτικός, αναμένεται να είναι υποψήφιος για επανεκλογή το 2026.



🚨#BREAKING: U.S. Senate Minority leader Mitch McConnell freezes again for the second time while speaking to the press pic.twitter.com/706EEwEBly