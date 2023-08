Κίεβο: Ανοίγει ο δρόμος μέχρι την Κριμαία στην ουκρανική αντεπίθεση μετά την ανακατάληψη του Ρομπότινε

Η ανακατάληψη του οικισμού Ρομπότινε, αυτή την εβδομάδα από το Κίεβο, ανοίγει τον δρόμο στην ουκρανική αντεπίθεση προς τον κατεχόμενο νότο της Ουκρανίας και την προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία, τόνισε την Τετάρτη ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα.

"Οχυρωμένοι στις πλαγιές του Ρομπότινε, ανοίγουμε τον δρόμο προς (τις πόλεις του νότου) του Τοκμάκ, και επιτέλους προς τη Μελιτόπολη και τα (διοικητικά) σύνορα της Κριμαίας", δήλωσε ο Ντμίτρο Κουλέμπα, ενώπιον Γάλλων διπλωματών κατά τη διάρκεια ομιλίας στο Παρίσι. O Ουκρανός αξιωματούχος συναντήθηκε και με τον Εμανουέλ Μακρόν.

Όπως τόνισε, η μάχη του Ρομπότινε ήταν ιδιαίτερα μακρά και σκληρή, καθώς είναι ένας "από τους πιο δύσκολους τομείς του μετώπου", απαριθμώντας τα ρωσικά αεροπλάνα, ελικόπτερα και μη επανδρωμένα "που κυριαρχούν στον ουρανό" ή ακόμη τα πολύ πυκνά ναρκοπέδια.

Για τον Κουλέμπα, αυτός ο οικισμός των μερικών εκατοντάδων κατοίκων πριν από τον πόλεμο είναι "στρατηγικά σημαντικός".

Το Ρομπότινε είναι πάνω σε έναν δρόμο που κατεβαίνει νότια προς το Τοκμάκ (30.000 κάτοικοι πριν από τον πόλεμο) και τη Μελιτόπολη (150.000 κάτοικοι πριν από τον πόλεμο) πριν φθάσει στην Κριμαία. Το Τοκμάκ και η Μελιτόπολη συγκαταλέγονται στις κύριες πόλεις της κατεχόμενης πλευράς της περιφέρειας της Ζαπορίζια, πόλεις καταλήφθηκαν από τη Ρωσία κατά τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής στις αρχές του 2022.

I was honored to be received by @EmmanuelMacron following his contacts with @ZelenskyyUa. Discussed further military support, expanding the Peace Formula coalition and our grain exports to countries in Africa and beyond. I thanked him for reaffirming France’s continued support. pic.twitter.com/Xat5DE2VCg