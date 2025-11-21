Η Μις Μεξικό Φατίμα Μπος στέφθηκε νέα Μις Υφήλιος (Miss Universe) την Παρασκευή στην Ταϊλάνδη – βάζοντας τέλος σε μια σεζόν εξαιρετικά φορτωμένη με σκάνδαλα.

Όπως αναφέρει το BBC, η 25χρονη είχε αποχωρήσει νωρίτερα τον Νοέμβριο από εκδήλωση του διαγωνισμού, όταν ένας αξιωματούχος την επέπληξε δημόσια μπροστά σε δεκάδες διαγωνιζόμενες και απείλησε με αποκλεισμό όσες την υποστήριζαν.

Λίγες ημέρες μετά, δύο κριτές παραιτήθηκαν, με έναν από αυτούς να κατηγορεί τους διοργανωτές για στημένο διαγωνισμό.

Ο θεσμός της Μις Υφήλιος, που ιδρύθηκε στις ΗΠΑ, είναι από τους μακροβιότερους διαγωνισμούς ομορφιάς παγκοσμίως. Οι πρόσφατες αναταράξεις, σύμφωνα με αναλυτές, αποτυπώνουν τις πολιτισμικές και στρατηγικές διαφορές ανάμεσα στους Ταϊλανδούς και Μεξικανούς ιδιοκτήτες του διαγωνισμού.

Στη φετινή διοργάνωση, η εκπρόσωπος της Ταϊλάνδης Praveenar Singh κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν οι υποψήφιες από Βενεζουέλα, Φιλιππίνες και Ακτή Ελεφαντοστού.

Η Ταϊλάνδη φιλοξενεί τη Μις Υφήλιος για τέταρτη φορά και η φετινή της διαγωνιζόμενη θεωρούνταν φαβορί από τους φαν.

Η στέψη της 74ης Μις Υφήλιος (από το 1952) δείχνει την πρόθεση του οργανισμού να παραμείνει επίκαιρος και να εξελιχθεί από ένα τηλεοπτικό σόου σε ένα πολυδιάστατο media brand προσαρμοσμένο στην εποχή του TikTok.

Δράμα στην Μπανγκόκ

Οι εκδηλώσεις του διαγωνισμού οργανώθηκαν από τον Ταϊλανδό μεγιστάνα των media Nawat Itsaragrasil, ιδρυτή και ιδιοκτήτη του Miss Grand International — ενός μικρότερου ταϊλανδέζικου διαγωνισμού, γνωστού για την έντονη παρουσία του στα social media.

Ο κ. Nawat έχει την άδεια για τη διοργάνωση της φετινής Μις Υφήλιος, ενώ ο οργανισμός διοικείται από το Μεξικό από τον επιχειρηματία Raul Rocha.

Τις πρώτες δεκαετίες, οι διαγωνιζόμενες από Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική κυριαρχούσαν. Τα τελευταία χρόνια όμως, η φήμη του διαγωνισμού έχει εκτοξευθεί στη Νοτιοανατολική Ασία — ιδιαίτερα σε Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες και Ινδονησία — όπου η κατάκτηση στέμματος συχνά θεωρείται διέξοδος από τη φτώχεια ή ταχεία είσοδος στη showbiz.

Ωστόσο, νωρίτερα μέσα στον μήνα, σε προ-εκδήλωση του διαγωνισμού, σημειώθηκε ένταση όταν ο κ. Nawat επέπληξε τη Μις Μεξικό, Fatima Bosch, για μη ανάρτηση διαφημιστικού υλικού.

The moment things got heated between Papa Nawat and Miss Universe Mexico prompting Queen Victoria Kjær Theilvig and the other girls leaving the venue.#MissUniverse2025 #74thMissUniverse #MissUniverse #MGIxMU pic.twitter.com/Wmn8bvNEMM — Yashael 👑❣️📸 (@Dainsleif_10) November 4, 2025

Όταν η ίδια αντέδρασε, κάλεσε την ασφάλεια και απείλησε με αποκλεισμό όσες τη στήριζαν. Η Bosch αποχώρησε και αρκετές διαγωνιζόμενες έφυγαν μαζί της. Ο οργανισμός της Μις Υφήλιος καταδίκασε τη συμπεριφορά του ως «κακόβουλη», και ο κ. Rocha, μέσω βιντεοκλήσης, τον προέτρεψε απλώς να «σταματήσει».

Ο Nawat ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας πως κάποια λόγια παρερμηνεύτηκαν — αλλά μια διεθνής ομάδα στελεχών στάλθηκε να αναλάβει τη διαχείριση του διαγωνισμού.

Λίγες ημέρες μετά, δύο κριτές παραιτήθηκαν· ένας εξ αυτών, ο Γάλλος μουσικός Omar Harfouch, κατήγγειλε μέσω Instagram ότι μια «πρόχειρη επιτροπή» είχε ήδη προεπιλέξει φιναλίστ. Λίγες ώρες αργότερα, και ο πρώην Γάλλος ποδοσφαιριστής Claude Makelele παραιτήθηκε επικαλούμενος «απρόβλεπτους προσωπικούς λόγους».

Ο οργανισμός διέψευσε τις καταγγελίες Harfouch, λέγοντας ότι καμία εξωτερική ομάδα δεν είχε εξουσιοδότηση για επιλογή διαγωνιζομένων. Ανέφερε ότι πιθανόν ο Harfouch μπέρδεψε τη διαδικασία με το πρόγραμμα Beyond the Crown — μια ανεξάρτητη κοινωνική πρωτοβουλία με δική της επιτροπή.

Στον προκριματικό γύρο των βραδινών φορεμάτων, η Μις Τζαμάικα έπεσε κατά λάθος στη σκηνή και μεταφέρθηκε με φορείο στο νοσοκομείο.

🇯🇲👑 | Durante la competencia preliminar del Miss Universo 2025, la representante de Jamaica, Gabrielle Henry, sufrió una caída aparatosa en plena pasarela: tuvo que ser retirada en camilla para recibir atención médica. pic.twitter.com/8yAXi4VxAi — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 19, 2025

Αναταραχή στην κορυφή

Τα σκάνδαλα εμφανίζονται ενώ η Μις Υφήλιος βρίσκεται σε φάση μετάβασης ηγεσίας. Η Ταϊλανδή τρανς media mogul Anne Jakrajutatip παραιτήθηκε από CEO πριν τις προ-εκδηλώσεις και αντικαταστάθηκε από τον Γουατεμαλτέζο διπλωμάτη Mario Bucaro.

Η Jakrajutatip είχε αγοράσει τον διαγωνισμό το 2022 από την αμερικανική Endeavor και προχώρησε σε μεγάλες αλλαγές: επιτράπηκε η συμμετοχή τρανς γυναικών, παντρεμένων και μητέρων, ενώ καταργήθηκε και το ηλικιακό όριο.

Καθώς η τηλεθέαση έπεφτε, προσπάθησε να εμπορευματοποιήσει το brand — ακόμη και με προϊόντα όπως εμφιαλωμένο νερό και τσάντες. Το 2023, η εταιρεία της JKN κατέθεσε αίτηση πτώχευσης λόγω «προβλημάτων ρευστότητας».

Πριν αποχωρήσει, είχε φέρει τον Raul Rocha ως συνέταιρο και ανέθεσε στον Nawat την οργάνωση της διοργάνωσης του 2025.

Η μετάβαση είναι «πολύ δύσκολη», δήλωσε η Αμερικανίδα coach Dani Walker, τονίζοντας ότι σημαντικές αρμοδιότητες είναι τώρα μοιρασμένες ανάμεσα σε Μπανγκόκ και Μεξικό.

Η οργάνωση ήταν πολύ πιο ξεκάθαρη όταν το brand ανήκε στην Endeavor και παλαιότερα στον Ντόναλντ Τραμπ.

«Για τους φαν και τους παρατηρητές, επικρατεί πλήρης σύγχυση. Δεν ξέρει κανείς ποιος είναι ο πραγματικός αρχηγός ή σε ποιον πρέπει να απευθυνθεί — και αυτό βλάπτει σοβαρά το brand», δήλωσε η Paula Shugart, πρώην πρόεδρος του οργανισμού.

Ο ακαδημαϊκός Thitiphong Duangkhong σημείωσε ότι οι διοργανωτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους πολιτισμικές διαφορές. Επιπλέον, είπε ότι το γεγονός πως η Jakrajutatip είναι τρανς γυναίκα μπορεί να ενόχλησε κάποιους Λατινοαμερικανούς φαν, επηρεασμένους από κουλτούρες ματσισμού.

Τι ακολουθεί για τη Μις Υφήλιος

Η τηλεθέαση πέφτει σταθερά εδώ και χρόνια, καθώς οι φαν μετακινούνται στα social media. Σε TikTok και Instagram, πρώην νικήτριες — ακόμη και φιναλίστ — διατηρούν λογαριασμούς με εκατομμύρια ακολούθους και εξελίσσονται σε influencers.

Αυτό το μοντέλο e-commerce προωθεί ο Nawat στο Miss Grand International, προσπαθώντας να το ενσωματώσει και στη Μις Υφήλιος.

Στη Λατινική Αμερική, όμως, οι βασίλισσες ομορφιάς παραμένουν τηλεοπτικές celebrities. Μάλιστα δημιουργήθηκε reality show Μις Υφήλιος ειδικά για αυτό το κοινό, και η νικήτρια — μια Δομινικανή — διαγωνίζεται τώρα στην Μπανγκόκ.

Παρά τις επιχειρηματικές αναταράξεις, πολλές πρώην νικήτριες συνεχίζουν φιλανθρωπικό έργο. Η Μις Υφήλιος 2018, Catriona Gray, κάλεσε τους 13,8 εκατ. ακολούθους της στο Instagram να στηρίξουν δράση που παρέχει καθαρό νερό σε χιλιάδες πληγέντες από διπλό τυφώνα στις Φιλιππίνες.

Οι διαγωνισμοί εξακολουθούν να δέχονται έντονη κριτική για αντικειμενοποίηση των γυναικών. Ωστόσο, ενώ η πλειονότητα φόρεσε μπικίνι στον γύρο μαγιό του 2025, οι υποψήφιες από συντηρητικές χώρες είχαν τη δυνατότητα να εμφανιστούν με ολόσωμη κάλυψη.

«Φυσικά, δεν είναι για όλους, και θα υπάρχουν πάντα διαφωνούντες. Αλλά όσο οι βασικές αξίες παραμένουν, οι διαγωνισμοί θα έχουν έναν ρόλο στην κοινωνία», δήλωσε η Shugart.

«Η Μις Υφήλιος δεν σημαίνει τίποτα αν δεν ενδυναμώνει τις γυναίκες που συμμετέχουν».

Πηγή: skai.gr

