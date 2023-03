Τουλάχιστον 21 νεκροί από ανεμοστρόβιλο στο Μισισιπή - «Η πόλη εξαφανίστηκε» λέει κάτοικος - Βίντεο

Η ισχυρή κακοκαιρία προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και άφησε χωρίς ρεύμα χιλιάδες πολίτες, δήλωσαν αξιωματούχοι το πρωί του Σαββάτου.

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια ανεμοστρόβιλου και ισχυρών καταιγίδων που έπληξαν το δυτικό Μισισιπή το βράδυ της Παρασκευής.

Η ισχυρή κακοκαιρία προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και άφησε χωρίς ρεύμα χιλιάδες πολίτες, δήλωσαν αξιωματούχοι το πρωί του Σαββάτου.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι ο ανεμοστρόβιλος έπληξε τις πόλεις Silver City καθώς και το Rolling Fork.

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο» περιέγραψε κάτοικος στο CNN. «Ζούσαμε σε μια υπέροχη μικρή πόλη που τώρα καταστράφηκε».

🚨#BREAKING: Reports of Multiple confirmed fatalities including a 1-year-old baby after a destructive Tornado went through

⁰📌#RollingFork | #Mississippi



Currently Multiple confirmed fatalities have been reported after a Mile wide Catastrophic tornado pic.twitter.com/k6rOUtDEMe… — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 25, 2023

Ο ανεμοστρόβιλος διέλυσε σπίτια, κατέστρεψε δέντρα και έκοψε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή, είπε ο ίδιος.

Ο ανεμοστρόβιλος κινείτο με ταχύτητα μεγαλύτερη από 80 χλμ, όταν έφτασε πάνω από το Rolling Fork λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ, τοπική ώρα, ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία.

At least 7 killed after tornado devastates Rolling Fork, Mississippi - WAPT pic.twitter.com/25YnN1V2SK — BNO News Live (@BNODesk) March 25, 2023

Οι καταιγίδες προκάλεσαν διακοπή ρεύματος σε περισσότερα από 100.000 σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Αλαμπάμα, τον Μισισιπή και το Τενεσί με περισσότερες από 50.000 διακοπές να έχουν αναφερθεί μόνο στην Αλαμπάμα, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης PowerOutage.us.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.