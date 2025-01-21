Φλόριντα: Η πρώτη πολιτεία που υιοθέτησε τον όρο Κόλπος της Αμερικής

Στην χθεσινή ομιλία του, μετά την ορκωμοσία, ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτός των άλλων, επανέλαβε την πρόθεση του να μετονομάσει τον Κόλπο του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής, προκαλώντας τα γέλια της Χίλαρι Κλίντον, που έγιναν viral.

Ωστόσο, πριν ακόμα υπογραφεί το σχετικό προεδρικό διάταγμα, η πολιτεία της Φλόριντα φαίνεται ότι έσπευσε να υιοθετήσει πρώτη τη νέα ονομασία.

Συγκεκριμένα, σε επίσημο δελτίο καιρού από την μετεωρική υπηρεσία της πολιτείας, αναφέρεται ότι ένα «βαρομετρικό χαμηλό που κινείται πάνω από τον Κόλπο της Αμερικής» θα φέρει βαρυχειμωνιά σε πολλές περιοχές της πολιτείας.

Ο Ιλον Μασκ έκανε υπερήφανος retweet την ανάρτηση άλλου χρήστη, με υπογραμμισμένο τον Κόλπο της Αμερικής.

“Gulf of America” has a beautiful ring to it https://t.co/ytZeeYtfYl — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2025

Πηγή: skai.gr

