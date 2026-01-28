Ο Στίβεν Μίλερ, ακραίος, πλην όμως με μεγάλη επιρροή, στενός συνεργάτης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε χθες Τρίτη ότι ο θάνατος το Σάββατο διαδηλωτή στη Μινεάπολη (βόρεια) μπορεί να οφειλόταν σε παραβίαση του «πρωτοκόλλου» από πλευράς των ομοσπονδιακών πρακτόρων που τον πυροβόλησαν, αλλάζοντας θεαματικά τόνο για την υπόθεση.

«Οι ενισχύσεις στάλθηκαν στη Μινεσότα για αποστολή προστασίας, έπρεπε να αναπτύσσονται για ταχείες επιχειρήσεις ώστε να υψώνουν φράγμα ανάμεσα στις ομάδες που έκαναν συλλήψεις και στους ταραχοποιούς. Εξετάζουμε γιατί ομάδα της αστυνομίας συνόρων (CBP) μπορεί να μην τήρησε το πρωτόκολλο», ανέφερε ο κ. Μίλερ σε γραπτή δήλωσή του που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Μετά τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι, ο Στίβεν Μίλερ έσπευσε να υπερασπιστεί τους πράκτορες που πυροβόλησαν τον 37χρονο νοσοκόμο μονάδας εντατικής θεραπείας—τον οποίο χαρακτήρισε «δυνάμει δολοφόνο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.