Βανς για τον θάνατο της 37χρονης που σκοτώθηκε από πράκτορα της ICE: «Μια τραγωδία που η ίδια προκάλεσε»

Σχολιάζοντας τον θάνατο της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ (Renee Nichole Good), η οποία σκοτώθηκε χθες από πυρά της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια επιχείρησης – σκούπας, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς σημείωσε: «Μπορούμε να αποδεχτούμε ότι ο θάνατος αυτής της γυναίκας είναι μια τραγωδία, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι είναι μια τραγωδία που η ίδια προκάλεσε».

«Μην παρεμβαίνετε παράνομα στις ομοσπονδιακές επιχειρήσεις επιβολής του νόμου και μην προσπαθείτε να χτυπήσετε τους αστυνομικούς μας με το αυτοκίνητό σας. Είναι πραγματικά τόσο απλό», πρόσθεσε ο Βανς σε ανάρτησή του στο X.

Εν τω μεταξύ, ο διορισμένος από τον πρέοδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «τσάρος των συνόρων» Τομ Χόμαν δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο CBS News ότι θα «αφήσει την έρευνα να εξελιχθεί και θα καταστήσει τους υπεύθυνους υπόλογους με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας».

Ερωτηθείς γενικότερα για την υπερβολική χρήση βίας από την ICE, ο Χόμαν απάντησε ότι δεν έχει δει κανένα παράδειγμα υπερβολικής χρήσης βίας κατά τη διάρκεια της θητείας της κυβέρνησης.

Πηγή: skai.gr

