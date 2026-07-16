Μιανμάρ: Φόβοι ότι πνίγηκαν πάνω από 500 πρόσφυγες σε δύο ναυάγια

Ανησυχία προκαλούν οι πληροφορίες για δύο πολύνεκρα ναυάγια ανοικτά της Μιανμάρ, καθώς ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εκφράζει φόβους ότι περισσότεροι από 500 άνθρωποι ενδέχεται να έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να διαφύγουν διά θαλάσσης από τη χώρα.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) ανακοίνωσαν ότι διερευνούν αναφορές σύμφωνα με τις οποίες δύο σκάφη που μετέφεραν συνολικά πάνω από 500 επιβάτες, κυρίως μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας των Ροχίνγκια, ανατράπηκαν τις τελευταίες ημέρες στον Κόλπο της Βεγγάλης και στη Θάλασσα της Ανταμάν.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τα δύο πλοιάρια απέπλευσαν από την εμπόλεμη πολιτεία Ραχίν στα τέλη Ιουνίου. Ανάμεσα στους επιβαίνοντες βρίσκονταν και πρόσφυγες που είχαν εγκαταλείψει τους υπερπλήρεις καταυλισμούς του Κοξ Μπαζάρ στο Μπανγκλαντές, με τελικό προορισμό τη Μαλαισία ή άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Το χρονικό των δύο ναυαγίων

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το πρώτο σκάφος, στο οποίο επέβαιναν περίπου 250 άνθρωποι, χάθηκε λίγο μετά την αναχώρησή του, χωρίς να υπάρξει έκτοτε επικοινωνία.

Το δεύτερο, που μετέφερε περίπου 280 επιβάτες, εκτιμάται ότι βυθίστηκε στις 8 Ιουλίου ανοικτά των ακτών της περιφέρειας Αγιεγιαουάντι (Ayeyarwady), στη νοτιοδυτική Μιανμάρ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημος απολογισμός θυμάτων ή επιζώντων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, η UNHCR και ο ΔΟΜ υπογραμμίζουν ότι, αν και οι πληροφορίες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί πλήρως, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες θαλάσσιες τραγωδίες που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή.

«Παρότι τα περιστατικά και ο αριθμός των θυμάτων δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως, ανησυχούμε βαθύτατα για την πιθανή καταστροφική απώλεια ανθρώπινων ζωών», αναφέρουν οι δύο οργανισμοί.

Ταξίδι μέσα στον μουσώνα

Οι υπηρεσίες του ΟΗΕ επισημαίνουν ότι τα δύο ταξίδια πραγματοποιήθηκαν εκτός της συνήθους περιόδου θαλάσσιων μετακινήσεων, όταν οι μουσώνες προκαλούν έντονο κυματισμό και καθιστούν ιδιαίτερα επικίνδυνες τις διελεύσεις στον Κόλπο της Βεγγάλης και στη Θάλασσα της Ανταμάν.

Παρά τον αυξημένο κίνδυνο, ολοένα περισσότεροι Ροχίνγκια επιλέγουν να φύγουν, καθώς η επιδείνωση της σύγκρουσης στη Μιανμάρ, οι περικοπές της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας και οι εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες διαβίωσης στους προσφυγικούς καταυλισμούς δεν τους αφήνουν πολλές εναλλακτικές.

Η πιο θανατηφόρα θαλάσσια διαδρομή προσφύγων

Η νέα τραγωδία έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη δραματική εικόνα. Σύμφωνα με την UNHCR, το 2025 αποτέλεσε το πιο φονικό έτος που έχει καταγραφεί για τις θαλάσσιες μετακινήσεις των Ροχίνγκια.

Σχεδόν 900 άνθρωποι αναφέρθηκαν ως νεκροί ή αγνοούμενοι στις διαδρομές προς τη Μαλαισία, την Ινδονησία και την Ταϊλάνδη, ενώ περισσότεροι από ένας στους επτά που επιχείρησαν το ταξίδι δεν επέστρεψαν ποτέ.

Μόνο μέσα στο 2026, περισσότεροι από 5.400 Ροχίνγκια έχουν ήδη επιχειρήσει να διασχίσουν τη θάλασσα, με τουλάχιστον 540 ανθρώπους να έχουν αναφερθεί ως νεκροί ή αγνοούμενοι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΗΕ.

Μια ανθρωπιστική κρίση χωρίς τέλος

Περίπου 1,2 εκατομμύρια Ροχίνγκια εξακολουθούν να ζουν στους καταυλισμούς του Μπανγκλαντές, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι στη Μιανμάρ, χωρίς υπηκοότητα και με αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις τους.

Η στρατιωτική βία που κορυφώθηκε το 2017, γεγονός που αρκετές χώρες, μεταξύ αυτών και οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν χαρακτηρίσει ως γενοκτονία, σε συνδυασμό με τον συνεχιζόμενο εμφύλιο πόλεμο στη Μιανμάρ, εξακολουθεί να ωθεί χιλιάδες ανθρώπους στην προσφυγιά.

Η UNHCR και ο ΔΟΜ απηύθυναν νέα έκκληση προς τις κυβερνήσεις της περιοχής να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, να προστατεύσουν όσους διασώζονται στη θάλασσα και να εντείνουν τη συνεργασία κατά των κυκλωμάτων διακινητών που εκμεταλλεύονται την απόγνωση των προσφύγων.



Πηγή: skai.gr

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