Η ΕΕ καταρτίζει σχέδιο για τον διπλασιασμό του ποσοστού ηλεκτροδότησης

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Προσχέδιο της ΕΕ επιδιώκει να διπλασιάσει το ποσοστό εξηλεκτρισμού της Ένωσης έως το 2040

Ο στόχος ενδέχεται ακόμη να αλλάξει πριν από την επίσημη δημοσίευσή του την Παρασκευή

Η επίτευξή του θα απαιτήσει ταχύτερη υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων και ευρύτερη εγκατάσταση αντλιών θερμότητας

Σκοπός είναι η μείωση της χρήσης πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και η μείωση του ενεργειακού κόστους

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει ως στόχο η ηλεκτρική ενέργεια να καλύπτει το 46% της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης της Ένωσης έως το 2040, διπλασιάζοντας ουσιαστικά το σημερινό ποσοστό, σύμφωνα με προσχέδιο πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Το προσχέδιο, το οποίο η Επιτροπή αναμένεται να δημοσιεύσει την Παρασκευή, αποτελεί μέρος της απάντησης της ΕΕ στις επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν, ο οποίος οδήγησε σε απότομη άνοδο των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου και ώθησε τις Βρυξέλλες να προετοιμάσουν νέα μέτρα για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τις εισαγωγές αυτών των καυσίμων. Ο στόχος εξακολουθούσε να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την Πέμπτη και ενδέχεται να τροποποιηθεί πριν από την επίσημη δημοσίευσή του. Εκπρόσωπος της Επιτροπής αρνήθηκε να σχολιάσει.

Σήμερα λιγότερο από το ένα τέταρτο της ενεργειακής κατανάλωσης καλύπτεται από ηλεκτρική ενέργεια

Μόλις το 23% της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης στην ΕΕ καλύπτεται σήμερα από ηλεκτρική ενέργεια, ποσοστό που παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο εδώ και μία δεκαετία. Το υπόλοιπο της οικονομίας εξακολουθεί να βασίζεται κυρίως στα ορυκτά καύσιμα. Η αύξηση του ποσοστού αυτού στο 46% θα απαιτήσει σημαντική διεύρυνση της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων, ευρεία αντικατάσταση των λεβήτων φυσικού αερίου στα νοικοκυριά με αντλίες θερμότητας, καθώς και τον εξηλεκτρισμό των βιομηχανικών διαδικασιών. Παράλληλα, θα χρειαστούν εκτεταμένες αναβαθμίσεις των γερασμένων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης.

Για την υλοποίηση αυτών των αλλαγών θα απαιτηθούν επενδύσεις ύψους εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ.

Οι βιομηχανίες επισημαίνουν ότι η επιτυχία του σχεδίου θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο οι ευρωπαϊκές πολιτικές θα καταφέρουν να μειώσουν το υψηλό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς πολλές επιχειρήσεις θεωρούν ότι με τις σημερινές τιμές δεν είναι οικονομικά βιώσιμο να ηλεκτροδοτήσουν τις παραγωγικές τους διαδικασίες.

Το σχέδιο θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τον λογαριασμό εισαγωγών ορυκτών καυσίμων

Άλλα στοιχεία του σχεδίου της ΕΕ, τα οποία είχαν αποκαλυφθεί από το Reuters την προηγούμενη εβδομάδα, περιλαμβάνουν πολιτικές και χρηματοδοτικά μέτρα για την επιτάχυνση αυτής της μετάβασης. Σύμφωνα με το προσχέδιο, η επίτευξη του στόχου για 46% εξηλεκτρισμό θα μπορούσε να μειώσει τον λογαριασμό εισαγωγών ορυκτών καυσίμων της ΕΕ έως και κατά 260 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως μέχρι το 2040.

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει πάνω από το 80% του φυσικού αερίου που καταναλώνει και πάνω από το 90% του πετρελαίου.

Το προσχέδιο αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει επίσημα το σχέδιο την Παρασκευή και θα προτείνει σχετική νομοθεσία κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους, ώστε ο στόχος να κατοχυρωθεί νομικά.

Πηγή: skai.gr

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